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Переехавший в Россию немецкий бизнесмен рассказал о "шикарной" жизни

Переехавший в Россию немецкий бизнесмен рассказал о "шикарной" жизни - 12.07.2024, ПРАЙМ

Переехавший в Россию немецкий бизнесмен рассказал о "шикарной" жизни

Некоторые европейцы и американцы хотели бы переехать в Россию, но из-за сложный миграционных законов удается это единицам. Один из немногих - немец Якоб... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T13:02+0300

2024-07-12T13:02+0300

2024-07-12T13:02+0300

германия

россия

бизнесмен

нижний новгород

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Некоторые европейцы и американцы хотели бы переехать в Россию, но из-за сложный миграционных законов удается это единицам. Один из немногих - немец Якоб Пиннекер. Сейчас он создает службу "одного окна" для единомышленников из Европы, США, Канады и Австралии. Подробности рассказывает газета "Комсомольская правда". Русский немец, родившийся в СССР, в детстве он уехал вместе с родителями в Германию. В в 2016-м прилетел в Екатеринбург открывать филиал немецкой компании и решил проводить тут как можно больше времени. После начала СВО оказался в Германии, правительство ФРГ призывало тогда всех соотечественников эвакуироваться из России. Но Пиннекер, напротив, стремился вернуться. И Нижний Новгород стал его постяонным местом жительства. "Здесь люди добрые и совершенно по-другому думают. В Германии уже не так. Таких друзей, как здесь, у меня в Германии не было и не будет", - говорит бизнесмен.Он планирует организовать полное сопровождение переезда в Россию и создать "одно окно" и для работодателей. При этом фирма Пиннекера настроена на прием переселенцев с высокой квалификацией, которые финансово обеспечены и хотят открыть бизнес в России. Приоритет за американцами, европейцами и австралийцами. "У них все-таки христианская ментальность. Это важно", - отмечает Пиннекер. По его словам, в Нижнем Новгороде большой спрос на кадры, а жизнь шикарна. "У людей намного больше в кармане остается, чем в Германии. Мои родители в маленьком городке живут, у них там цены выше, чем в Москве", - рассказал немец. Ранее стало известно о другом немецком бизнесмене, переехавшем в России. Ремо Кирш, приехавший в Нижегородскую область для строительства деревни, получил должность советника главы региона по переселению иностранцев.

https://1prime.ru/20240621/nemets-849395920.html

германия

нижний новгород

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германия, россия, бизнесмен, нижний новгород