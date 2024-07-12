https://1prime.ru/20240712/kurs-850064233.html
ЦБ обозначил курс доллара и евро с 13 июля
ЦБ обозначил курс доллара и евро с 13 июля - 12.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил курс доллара и евро с 13 июля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 2,21 копейки, до 11,9766 рубля, курс доллара - на 24,53 копейки - до 87,7427 рубля,... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T17:10+0300
2024-07-12T17:10+0300
2024-07-12T17:19+0300
россия
курс
usd/rub - курс доллара к рублю
https://cdnn.1prime.ru/img/84074/22/840742248_0:220:3030:1924_1920x0_80_0_0_58328be7fa7341776333ec99b10e0e26.jpg
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 2,21 копейки, до 11,9766 рубля, курс доллара - на 24,53 копейки - до 87,7427 рубля, курс евро вырос на 7,71 копейки, до 95,7588 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84074/22/840742248_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_c236864ff6eb60200bb45eacd7759c24.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курс
РОССИЯ, КУРС, USD/RUB - Курс доллара к рублю
ЦБ обозначил курс доллара и евро с 13 июля
Курс юаня ЦБ РФ с 13 июля - 11,98 руб, доллара - 87,74 руб, евро - 95,76 руб
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 2,21 копейки, до 11,9766 рубля, курс доллара - на 24,53 копейки - до 87,7427 рубля, курс евро вырос на 7,71 копейки, до 95,7588 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.