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ЦБ обозначил курс доллара и евро с 13 июля

ЦБ обозначил курс доллара и евро с 13 июля - 12.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ обозначил курс доллара и евро с 13 июля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 2,21 копейки, до 11,9766 рубля, курс доллара - на 24,53 копейки - до 87,7427 рубля,... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T17:10+0300

2024-07-12T17:10+0300

2024-07-12T17:19+0300

россия

курс

usd/rub - курс доллара к рублю

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 2,21 копейки, до 11,9766 рубля, курс доллара - на 24,53 копейки - до 87,7427 рубля, курс евро вырос на 7,71 копейки, до 95,7588 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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