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Поддержки НАТО ВСУ не хватит на новое наступление, пишет NYT
Поддержки НАТО ВСУ не хватит на новое наступление, пишет NYT - 12.07.2024, ПРАЙМ
Поддержки НАТО ВСУ не хватит на новое наступление, пишет NYT
Чиновники Североатлантического альянса думают, что текущей поддержки Украины не хватит для нового наступления, пишет газета The New York Times. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T14:04+0300
2024-07-12T14:04+0300
2024-07-12T14:04+0300
спецоперация на украине
нато
всу
военная помощь украине
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Чиновники Североатлантического альянса думают, что текущей поддержки Украины не хватит для нового наступления, пишет газета The New York Times.Одиннадцатого июля в Вашингтоне завершился саммит НАТО. Как отмечал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг по итогам конференции, страны-члены договорились выделить Украине помощь на сумму 40 миллиардов евро, но в следующем году.Как пишет NYT, подержка должна помочь ВСУ оттеснить Россию, пока Киев ждет поставки западных вооружений и увеличения кадров. При этом, как подчеркнули изданию натовские чиновники, Украина вплоть до следующего года не будет готова начать "существенное контрнаступление" или "отвоевать" у России значительные территории.Газете рассказали, что вооружения, которые Запад планирует передать, будут долго добираться до линии фронта, а часть оружия еще не закуплена или не произведена.
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нато, всу, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, НАТО, ВСУ, военная помощь Украине
Поддержки НАТО ВСУ не хватит на новое наступление, пишет NYT
NYT: поддержки НАТО не хватит Украине на новое наступление до конца года
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ.
Чиновники Североатлантического альянса думают, что текущей поддержки Украины не хватит для нового наступления, пишет газета The New York Times
.
Одиннадцатого июля в Вашингтоне завершился саммит НАТО. Как отмечал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг по итогам конференции, страны-члены договорились выделить Украине помощь на сумму 40 миллиардов евро, но в следующем году.
Как пишет NYT, подержка должна помочь ВСУ оттеснить Россию, пока Киев ждет поставки западных вооружений и увеличения кадров. При этом, как подчеркнули изданию натовские чиновники, Украина вплоть до следующего года не будет готова начать "существенное контрнаступление" или "отвоевать" у России значительные территории.
Газете рассказали, что вооружения, которые Запад планирует передать, будут долго добираться до линии фронта, а часть оружия еще не закуплена или не произведена.
Французы о риске войны между Россией и НАТО: налицо боевое безумие Запада