https://1prime.ru/20240712/nato-850054309.html

Поддержки НАТО ВСУ не хватит на новое наступление, пишет NYT

Поддержки НАТО ВСУ не хватит на новое наступление, пишет NYT - 12.07.2024, ПРАЙМ

Поддержки НАТО ВСУ не хватит на новое наступление, пишет NYT

Чиновники Североатлантического альянса думают, что текущей поддержки Украины не хватит для нового наступления, пишет газета The New York Times. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T14:04+0300

2024-07-12T14:04+0300

2024-07-12T14:04+0300

спецоперация на украине

нато

всу

военная помощь украине

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Чиновники Североатлантического альянса думают, что текущей поддержки Украины не хватит для нового наступления, пишет газета The New York Times.Одиннадцатого июля в Вашингтоне завершился саммит НАТО. Как отмечал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг по итогам конференции, страны-члены договорились выделить Украине помощь на сумму 40 миллиардов евро, но в следующем году.Как пишет NYT, подержка должна помочь ВСУ оттеснить Россию, пока Киев ждет поставки западных вооружений и увеличения кадров. При этом, как подчеркнули изданию натовские чиновники, Украина вплоть до следующего года не будет готова начать "существенное контрнаступление" или "отвоевать" у России значительные территории.Газете рассказали, что вооружения, которые Запад планирует передать, будут долго добираться до линии фронта, а часть оружия еще не закуплена или не произведена.

https://1prime.ru/20240712/nato-850039842.html

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нато, всу, военная помощь украине