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Дилеры раскрыли сложности с оплатой китайских машин. Каких цен ждать - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Дилеры раскрыли сложности с оплатой китайских машин. Каких цен ждать
Дилеры раскрыли сложности с оплатой китайских машин. Каких цен ждать - 12.07.2024, ПРАЙМ
Дилеры раскрыли сложности с оплатой китайских машин. Каких цен ждать
В ассоциации Российские автомобильные дилеры рассказали, что проблема с зависающими платежами за китайские товары коснулась автосалонов всех брендов. Сложности... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T12:20+0300
2024-07-12T12:20+0300
авто
спрос на легковые авто
автозапчасти
китайские авто
китайские товары
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. В ассоциации Российские автомобильные дилеры рассказали, что проблема с зависающими платежами за китайские товары коснулась автосалонов всех брендов. Сложности с оплатой подтвердили и опрошенные Autonews.ru дилеры и продавцы запчастей. С проблемами не сталкивают те, кто работает с официальными импортерами и дистрибьюторами в России. "Те, кто занимается параллельным импортом, конечно, сталкиваются с ограничениями", — отметил гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский. Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов подтвердил наличие проблемы при покупке по параллельному импорту. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"Вопрос — насколько это повлияет на стоимость новых авто и комплектующих. За последний год средняя цена китайского автомобиля уже выросла на пять процентов — почти до трех миллионов рублей", — отметил Тузов.Однако доя обычных автосервисов ситуация гораздо сложнее, рассказал член правления Российского союза автосервисов Илья Плисов. "Отказы в переводах продолжаются. Фактически работает только схема через третий банк. Комиссия за такую транзакцию примерно пять процентов", - поделился расчетами Плисов. Переплата, по его словам, в конечном итоге ляжет на плечи клиентов, потому что товар подорожает в любом случае.
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авто, спрос на легковые авто, автозапчасти, китайские авто, китайские товары
Авто, спрос на легковые авто, автозапчасти, китайские авто, китайские товары
12:20 12.07.2024
 
Дилеры раскрыли сложности с оплатой китайских машин. Каких цен ждать

Autonews: сложности с оплатой авто и запчастей из Китая подняли цены на 5%

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. В ассоциации Российские автомобильные дилеры рассказали, что проблема с зависающими платежами за китайские товары коснулась автосалонов всех брендов. Сложности с оплатой подтвердили и опрошенные Autonews.ru дилеры и продавцы запчастей.
С проблемами не сталкивают те, кто работает с официальными импортерами и дистрибьюторами в России. "Те, кто занимается параллельным импортом, конечно, сталкиваются с ограничениями", — отметил гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский. Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов подтвердил наличие проблемы при покупке по параллельному импорту.
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"Вопрос — насколько это повлияет на стоимость новых авто и комплектующих. За последний год средняя цена китайского автомобиля уже выросла на пять процентов — почти до трех миллионов рублей", — отметил Тузов.

Однако доя обычных автосервисов ситуация гораздо сложнее, рассказал член правления Российского союза автосервисов Илья Плисов. "Отказы в переводах продолжаются. Фактически работает только схема через третий банк. Комиссия за такую транзакцию примерно пять процентов", - поделился расчетами Плисов. Переплата, по его словам, в конечном итоге ляжет на плечи клиентов, потому что товар подорожает в любом случае.
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
Автоэксперт назвал главное условие подорожания китайских автомобилей
Вчера, 13:35
 
Автоспрос на легковые автоавтозапчастикитайские автокитайские товары
 
 
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