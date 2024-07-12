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Дилеры раскрыли сложности с оплатой китайских машин. Каких цен ждать

Дилеры раскрыли сложности с оплатой китайских машин. Каких цен ждать - 12.07.2024, ПРАЙМ

Дилеры раскрыли сложности с оплатой китайских машин. Каких цен ждать

В ассоциации Российские автомобильные дилеры рассказали, что проблема с зависающими платежами за китайские товары коснулась автосалонов всех брендов. Сложности... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T12:20+0300

2024-07-12T12:20+0300

2024-07-12T12:20+0300

авто

спрос на легковые авто

автозапчасти

китайские авто

китайские товары

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. В ассоциации Российские автомобильные дилеры рассказали, что проблема с зависающими платежами за китайские товары коснулась автосалонов всех брендов. Сложности с оплатой подтвердили и опрошенные Autonews.ru дилеры и продавцы запчастей. С проблемами не сталкивают те, кто работает с официальными импортерами и дистрибьюторами в России. "Те, кто занимается параллельным импортом, конечно, сталкиваются с ограничениями", — отметил гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский. Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов подтвердил наличие проблемы при покупке по параллельному импорту. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"Вопрос — насколько это повлияет на стоимость новых авто и комплектующих. За последний год средняя цена китайского автомобиля уже выросла на пять процентов — почти до трех миллионов рублей", — отметил Тузов.Однако доя обычных автосервисов ситуация гораздо сложнее, рассказал член правления Российского союза автосервисов Илья Плисов. "Отказы в переводах продолжаются. Фактически работает только схема через третий банк. Комиссия за такую транзакцию примерно пять процентов", - поделился расчетами Плисов. Переплата, по его словам, в конечном итоге ляжет на плечи клиентов, потому что товар подорожает в любом случае.

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авто, спрос на легковые авто, автозапчасти, китайские авто, китайские товары