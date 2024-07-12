Дилеры раскрыли сложности с оплатой китайских машин. Каких цен ждать
Autonews: сложности с оплатой авто и запчастей из Китая подняли цены на 5%
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. В ассоциации Российские автомобильные дилеры рассказали, что проблема с зависающими платежами за китайские товары коснулась автосалонов всех брендов. Сложности с оплатой подтвердили и опрошенные Autonews.ru дилеры и продавцы запчастей.
С проблемами не сталкивают те, кто работает с официальными импортерами и дистрибьюторами в России. "Те, кто занимается параллельным импортом, конечно, сталкиваются с ограничениями", — отметил гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский. Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов подтвердил наличие проблемы при покупке по параллельному импорту.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
"Вопрос — насколько это повлияет на стоимость новых авто и комплектующих. За последний год средняя цена китайского автомобиля уже выросла на пять процентов — почти до трех миллионов рублей", — отметил Тузов.
Однако доя обычных автосервисов ситуация гораздо сложнее, рассказал член правления Российского союза автосервисов Илья Плисов. "Отказы в переводах продолжаются. Фактически работает только схема через третий банк. Комиссия за такую транзакцию примерно пять процентов", - поделился расчетами Плисов. Переплата, по его словам, в конечном итоге ляжет на плечи клиентов, потому что товар подорожает в любом случае.
"Вопрос — насколько это повлияет на стоимость новых авто и комплектующих. За последний год средняя цена китайского автомобиля уже выросла на пять процентов — почти до трех миллионов рублей", — отметил Тузов.
Однако доя обычных автосервисов ситуация гораздо сложнее, рассказал член правления Российского союза автосервисов Илья Плисов. "Отказы в переводах продолжаются. Фактически работает только схема через третий банк. Комиссия за такую транзакцию примерно пять процентов", - поделился расчетами Плисов. Переплата, по его словам, в конечном итоге ляжет на плечи клиентов, потому что товар подорожает в любом случае.