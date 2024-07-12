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"Новость дня". Орбан сделал важное заявление после встречи с Трампом - 12.07.2024, ПРАЙМ
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"Новость дня". Орбан сделал важное заявление после встречи с Трампом
"Новость дня". Орбан сделал важное заявление после встречи с Трампом - 12.07.2024, ПРАЙМ
"Новость дня". Орбан сделал важное заявление после встречи с Трампом
То, что кандидат в президенты Дональд Трамп пообещал "решить" украинский вопрос, является хорошей новостью, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T09:37+0300
2024-07-12T09:41+0300
россия
венгрия
украина
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БУДАПЕШТ, 12 июл - ПРАЙМ. То, что кандидат в президенты Дональд Трамп пообещал "решить" украинский вопрос, является хорошей новостью, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после встречи с бывшим главой Белого дома.Премьер Венгрии заявил, что переговоры с Трампом стали пятой встречей в рамках его мирной инициативы по Украине."Переговоры с президентом Трампом о мире. Хорошая новость дня: он решит вопрос", - написал Орбан в социальной сети Facebook*. Премьер Венгрии также разместил кадры со встречи в имении Трампа Мар-а-Лаго после конференции Североатлантического альянса в Вашингтоне, подписав их "Миссия мира 5.0. Мар-а-Лаго". На прошлой неделе премьер Венгрии посетил Киев и Москву в рамках миссии мира. 5 июля президент России Владимир Путин провел с Орбаном переговоры в Кремле, где подробно обсудил украинский конфликт.По итогам визитов глава венгерского правительства представил Евросоюзу соответствующий отчет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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венгрия
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россия, венгрия, украина
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА
09:37 12.07.2024 (обновлено: 09:41 12.07.2024)
 
"Новость дня". Орбан сделал важное заявление после встречи с Трампом

Премьер Венгрии Орбан: Трамп собирается добиться мира на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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БУДАПЕШТ, 12 июл - ПРАЙМ. То, что кандидат в президенты Дональд Трамп пообещал "решить" украинский вопрос, является хорошей новостью, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после встречи с бывшим главой Белого дома.
Премьер Венгрии заявил, что переговоры с Трампом стали пятой встречей в рамках его мирной инициативы по Украине.
"Переговоры с президентом Трампом о мире. Хорошая новость дня: он решит вопрос", - написал Орбан в социальной сети Facebook*.
Премьер Венгрии также разместил кадры со встречи в имении Трампа Мар-а-Лаго после конференции Североатлантического альянса в Вашингтоне, подписав их "Миссия мира 5.0. Мар-а-Лаго".
На прошлой неделе премьер Венгрии посетил Киев и Москву в рамках миссии мира. 5 июля президент России Владимир Путин провел с Орбаном переговоры в Кремле, где подробно обсудил украинский конфликт.
По итогам визитов глава венгерского правительства представил Евросоюзу соответствующий отчет.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
Орбан встретится с Трампом после завершения саммита НАТО, пишет СМИ
Вчера, 09:16
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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