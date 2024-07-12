https://1prime.ru/20240712/orban-850035823.html

"Новость дня". Орбан сделал важное заявление после встречи с Трампом

"Новость дня". Орбан сделал важное заявление после встречи с Трампом - 12.07.2024, ПРАЙМ

"Новость дня". Орбан сделал важное заявление после встречи с Трампом

То, что кандидат в президенты Дональд Трамп пообещал "решить" украинский вопрос, является хорошей новостью, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T09:37+0300

2024-07-12T09:37+0300

2024-07-12T09:41+0300

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БУДАПЕШТ, 12 июл - ПРАЙМ. То, что кандидат в президенты Дональд Трамп пообещал "решить" украинский вопрос, является хорошей новостью, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после встречи с бывшим главой Белого дома.Премьер Венгрии заявил, что переговоры с Трампом стали пятой встречей в рамках его мирной инициативы по Украине."Переговоры с президентом Трампом о мире. Хорошая новость дня: он решит вопрос", - написал Орбан в социальной сети Facebook*. Премьер Венгрии также разместил кадры со встречи в имении Трампа Мар-а-Лаго после конференции Североатлантического альянса в Вашингтоне, подписав их "Миссия мира 5.0. Мар-а-Лаго". На прошлой неделе премьер Венгрии посетил Киев и Москву в рамках миссии мира. 5 июля президент России Владимир Путин провел с Орбаном переговоры в Кремле, где подробно обсудил украинский конфликт.По итогам визитов глава венгерского правительства представил Евросоюзу соответствующий отчет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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