https://1prime.ru/20240712/peskov-850052482.html

В Кремле назвали оскорбление Байдена в адрес Путина неприемлемым

В Кремле назвали оскорбление Байдена в адрес Путина неприемлемым - 12.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле назвали оскорбление Байдена в адрес Путина неприемлемым

Весь мир обратил внимание на оговорки главы Белого дома Джо Байдена, которые он допустил на своей пресс-конференции, заявил официальный представитель Кремля... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T13:18+0300

2024-07-12T13:18+0300

2024-07-12T13:24+0300

россия

дмитрий песков

джо байден

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Весь мир обратил внимание на оговорки главы Белого дома Джо Байдена, которые он допустил на своей пресс-конференции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В этой связи он подчеркнул, что в Кремле внимательно наблюдали за Байденом и всеми заявлениями, которые поступали с саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне."Мы обратили внимание на то, что весь мир обратил на это внимание. И комментариев здесь быть не может. Понятно, что это оговорки. Понятно, что они, наверное, получили такой широкий резонанс в контексте тех внутриполитических обсуждений, которые мы сейчас всем миром наблюдаем в Соединенных Штатах. Но это не наше дело, это внутреннее дело США", - сказал пресс-секретарь российского президента.Кроме того, Песков подчеркнул, что Москва не приемлет неуважительных высказываний американского президента в адрес России и ее лидера Владимира Путина.Ранее в ходе пресс-конференции в завершение саммита НАТО перепутал российского и украинского лидеров, назвав Владимира Путина президентом Украины.

https://1prime.ru/20240712/turtsiya-850047597.html

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россия, дмитрий песков, джо байден