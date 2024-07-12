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В Кремле назвали оскорбление Байдена в адрес Путина неприемлемым
В Кремле назвали оскорбление Байдена в адрес Путина неприемлемым - 12.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали оскорбление Байдена в адрес Путина неприемлемым
Весь мир обратил внимание на оговорки главы Белого дома Джо Байдена, которые он допустил на своей пресс-конференции, заявил официальный представитель Кремля... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T13:18+0300
2024-07-12T13:18+0300
2024-07-12T13:24+0300
россия
дмитрий песков
джо байден
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Весь мир обратил внимание на оговорки главы Белого дома Джо Байдена, которые он допустил на своей пресс-конференции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В этой связи он подчеркнул, что в Кремле внимательно наблюдали за Байденом и всеми заявлениями, которые поступали с саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне."Мы обратили внимание на то, что весь мир обратил на это внимание. И комментариев здесь быть не может. Понятно, что это оговорки. Понятно, что они, наверное, получили такой широкий резонанс в контексте тех внутриполитических обсуждений, которые мы сейчас всем миром наблюдаем в Соединенных Штатах. Но это не наше дело, это внутреннее дело США", - сказал пресс-секретарь российского президента.Кроме того, Песков подчеркнул, что Москва не приемлет неуважительных высказываний американского президента в адрес России и ее лидера Владимира Путина.Ранее в ходе пресс-конференции в завершение саммита НАТО перепутал российского и украинского лидеров, назвав Владимира Путина президентом Украины.
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россия, дмитрий песков, джо байден
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Джо Байден
В Кремле назвали оскорбление Байдена в адрес Путина неприемлемым
Песков: неуважительное высказывание Байдена в адрес Путина неприемлемо
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Весь мир обратил внимание на оговорки главы Белого дома Джо Байдена, которые он допустил на своей пресс-конференции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В этой связи он подчеркнул, что в Кремле внимательно наблюдали за Байденом и всеми заявлениями, которые поступали с саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне.
"Мы обратили внимание на то, что весь мир обратил на это внимание. И комментариев здесь быть не может. Понятно, что это оговорки. Понятно, что они, наверное, получили такой широкий резонанс в контексте тех внутриполитических обсуждений, которые мы сейчас всем миром наблюдаем в Соединенных Штатах. Но это не наше дело, это внутреннее дело США", - сказал пресс-секретарь российского президента.
Кроме того, Песков подчеркнул, что Москва не приемлет неуважительных высказываний американского президента в адрес России и ее лидера Владимира Путина.
Ранее в ходе пресс-конференции в завершение саммита НАТО перепутал российского и украинского лидеров, назвав Владимира Путина президентом Украины.
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