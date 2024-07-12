Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле назвали оскорбление Байдена в адрес Путина неприемлемым - 12.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240712/peskov-850052482.html
В Кремле назвали оскорбление Байдена в адрес Путина неприемлемым
В Кремле назвали оскорбление Байдена в адрес Путина неприемлемым - 12.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали оскорбление Байдена в адрес Путина неприемлемым
Весь мир обратил внимание на оговорки главы Белого дома Джо Байдена, которые он допустил на своей пресс-конференции, заявил официальный представитель Кремля... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T13:18+0300
2024-07-12T13:24+0300
россия
дмитрий песков
джо байден
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849029569_0:128:2965:1795_1920x0_80_0_0_36bae325dde78bf2aba481b68db0a858.jpg
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Весь мир обратил внимание на оговорки главы Белого дома Джо Байдена, которые он допустил на своей пресс-конференции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В этой связи он подчеркнул, что в Кремле внимательно наблюдали за Байденом и всеми заявлениями, которые поступали с саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне."Мы обратили внимание на то, что весь мир обратил на это внимание. И комментариев здесь быть не может. Понятно, что это оговорки. Понятно, что они, наверное, получили такой широкий резонанс в контексте тех внутриполитических обсуждений, которые мы сейчас всем миром наблюдаем в Соединенных Штатах. Но это не наше дело, это внутреннее дело США", - сказал пресс-секретарь российского президента.Кроме того, Песков подчеркнул, что Москва не приемлет неуважительных высказываний американского президента в адрес России и ее лидера Владимира Путина.Ранее в ходе пресс-конференции в завершение саммита НАТО перепутал российского и украинского лидеров, назвав Владимира Путина президентом Украины.
https://1prime.ru/20240712/turtsiya-850047597.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849029569_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e4966fe19b67451023390fc63f85e56b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дмитрий песков, джо байден
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Джо Байден
13:18 12.07.2024 (обновлено: 13:24 12.07.2024)
 
В Кремле назвали оскорбление Байдена в адрес Путина неприемлемым

Песков: неуважительное высказывание Байдена в адрес Путина неприемлемо

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Весь мир обратил внимание на оговорки главы Белого дома Джо Байдена, которые он допустил на своей пресс-конференции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В этой связи он подчеркнул, что в Кремле внимательно наблюдали за Байденом и всеми заявлениями, которые поступали с саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне.
"Мы обратили внимание на то, что весь мир обратил на это внимание. И комментариев здесь быть не может. Понятно, что это оговорки. Понятно, что они, наверное, получили такой широкий резонанс в контексте тех внутриполитических обсуждений, которые мы сейчас всем миром наблюдаем в Соединенных Штатах. Но это не наше дело, это внутреннее дело США", - сказал пресс-секретарь российского президента.
Кроме того, Песков подчеркнул, что Москва не приемлет неуважительных высказываний американского президента в адрес России и ее лидера Владимира Путина.
Ранее в ходе пресс-конференции в завершение саммита НАТО перепутал российского и украинского лидеров, назвав Владимира Путина президентом Украины.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
Байден "набросился" на Путина. В Турции призвали поставить США на место
12:15
 
РОССИЯДмитрий ПесковДжо Байден
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала