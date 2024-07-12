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Шольц прокомментировал оговорки Байдена
Шольц прокомментировал оговорки Байдена - 12.07.2024, ПРАЙМ
Шольц прокомментировал оговорки Байдена
Оговорки американского президента Джо Байдена не влияют на содержание его речи, у него "хороший послужной список", пишет агентство Reuters, приводя слова... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T06:38+0300
2024-07-12T06:38+0300
2024-07-12T06:52+0300
германия
украина
джо байден
олаф шольц
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Оговорки американского президента Джо Байдена не влияют на содержание его речи, у него "хороший послужной список", пишет агентство Reuters, приводя слова канцлера Германии Олафа Шольца. "У Джо Байдена хороший послужной список, он показал, что способен принимать правильные решения... Оговорки случаются, ничего из содержания речи Джо Байдена это меняет", - приводит издание слова канцлера.Ранее американский лидер снова ошибся на публике. В этот раз он ошибочно передал слово своему российскому коллеге Владимиру Путину вместо Владимира Зеленского.
https://1prime.ru/20240703/ukraina-849718061.html
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ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Джо Байден, Олаф Шольц
Шольц прокомментировал оговорки Байдена
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что оговорки Байдена не влияют на содержание его речи
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Оговорки американского президента Джо Байдена не влияют на содержание его речи, у него "хороший послужной список", пишет агентство Reuters, приводя слова канцлера Германии Олафа Шольца.
"У Джо Байдена хороший послужной список, он показал, что способен принимать правильные решения... Оговорки случаются, ничего из содержания речи Джо Байдена это меняет", - приводит издание слова канцлера.
Ранее американский лидер снова ошибся на публике. В этот раз он ошибочно передал слово своему российскому коллеге Владимиру Путину вместо Владимира Зеленского.
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