Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шольц прокомментировал оговорки Байдена - 12.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240712/sholts-850032560.html
Шольц прокомментировал оговорки Байдена
Шольц прокомментировал оговорки Байдена - 12.07.2024, ПРАЙМ
Шольц прокомментировал оговорки Байдена
Оговорки американского президента Джо Байдена не влияют на содержание его речи, у него "хороший послужной список", пишет агентство Reuters, приводя слова... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T06:38+0300
2024-07-12T06:52+0300
германия
украина
джо байден
олаф шольц
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_0:10:2216:1257_1920x0_80_0_0_eee941696a8870148c1ed4a81cc2633e.jpg
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Оговорки американского президента Джо Байдена не влияют на содержание его речи, у него "хороший послужной список", пишет агентство Reuters, приводя слова канцлера Германии Олафа Шольца. "У Джо Байдена хороший послужной список, он показал, что способен принимать правильные решения... Оговорки случаются, ничего из содержания речи Джо Байдена это меняет", - приводит издание слова канцлера.Ранее американский лидер снова ошибся на публике. В этот раз он ошибочно передал слово своему российскому коллеге Владимиру Путину вместо Владимира Зеленского.
https://1prime.ru/20240703/ukraina-849718061.html
германия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_118:0:2082:1473_1920x0_80_0_0_fb0664bdf82f8f8269fe0faa7326183e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, украина, джо байден, олаф шольц
ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Джо Байден, Олаф Шольц
06:38 12.07.2024 (обновлено: 06:52 12.07.2024)
 
Шольц прокомментировал оговорки Байдена

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что оговорки Байдена не влияют на содержание его речи

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Оговорки американского президента Джо Байдена не влияют на содержание его речи, у него "хороший послужной список", пишет агентство Reuters, приводя слова канцлера Германии Олафа Шольца.
"У Джо Байдена хороший послужной список, он показал, что способен принимать правильные решения... Оговорки случаются, ничего из содержания речи Джо Байдена это меняет", - приводит издание слова канцлера.
Ранее американский лидер снова ошибся на публике. В этот раз он ошибочно передал слово своему российскому коллеге Владимиру Путину вместо Владимира Зеленского.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
Шольц раскрыл, в каком случае ФРГ не поддержит прекращение огня на Украине
3 июля, 17:25
 
ГЕРМАНИЯУКРАИНАДжо БайденОлаф Шольц
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала