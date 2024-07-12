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Трамп придумал диагноз Байдену после его оговорки
Трамп придумал диагноз Байдену после его оговорки - 12.07.2024, ПРАЙМ
Трамп придумал диагноз Байдену после его оговорки
Действующий глава Белого дома Джо Байден страдает от "синдрома помешательства на Трампе", заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп, комментирую оговорку... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T08:42+0300
2024-07-12T08:42+0300
2024-07-12T08:43+0300
сша
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Действующий глава Белого дома Джо Байден страдает от "синдрома помешательства на Трампе", заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп, комментирую оговорку Байдена в ходе его пресс-конференции."Продажный Джо заразился синдромом помешательства на Трампе", - сообщил бывший президент в социальной сети Truth Social. Ранее Байден в ходе пресс-конференции ошибся и назвал вице-президента Камалу Харрис "вице-президентом Трампом". В то же время команда Белого дома, несмотря на ошибки президента, заявила, что Байден был "чертовски хорошо" на мероприятии. В этими высказываниями не согласился американский бизнесмен Илон Маск, выразив в социальной сети Х свое удивление тому, что Байдену вообще удалось стать президентом.
https://1prime.ru/20240711/bayden-850012025.html
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сша, дональд трамп, джо байден
США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп придумал диагноз Байдену после его оговорки
Трамп "диагностировал" Байдену "синдром помешательства на Трампе"
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Действующий глава Белого дома Джо Байден страдает от "синдрома помешательства на Трампе", заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп, комментирую оговорку Байдена в ходе его пресс-конференции.
"Продажный Джо заразился синдромом помешательства на Трампе", - сообщил бывший президент в социальной сети Truth Social.
Ранее Байден в ходе пресс-конференции ошибся и назвал вице-президента Камалу Харрис "вице-президентом Трампом".
В то же время команда Белого дома, несмотря на ошибки президента, заявила, что Байден был "чертовски хорошо" на мероприятии. В этими высказываниями не согласился американский бизнесмен Илон Маск, выразив в социальной сети Х свое удивление тому, что Байдену вообще удалось стать президентом.
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