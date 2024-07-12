Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп придумал диагноз Байдену после его оговорки - 12.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240712/tramp-850034123.html
Трамп придумал диагноз Байдену после его оговорки
Трамп придумал диагноз Байдену после его оговорки - 12.07.2024, ПРАЙМ
Трамп придумал диагноз Байдену после его оговорки
Действующий глава Белого дома Джо Байден страдает от "синдрома помешательства на Трампе", заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп, комментирую оговорку... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T08:42+0300
2024-07-12T08:43+0300
сша
дональд трамп
джо байден
https://cdnn.1prime.ru/img/84287/75/842877586_0:0:4900:2757_1920x0_80_0_0_82ebbd7e3f64024cedcfddc891ac923b.jpg
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Действующий глава Белого дома Джо Байден страдает от "синдрома помешательства на Трампе", заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп, комментирую оговорку Байдена в ходе его пресс-конференции."Продажный Джо заразился синдромом помешательства на Трампе", - сообщил бывший президент в социальной сети Truth Social. Ранее Байден в ходе пресс-конференции ошибся и назвал вице-президента Камалу Харрис "вице-президентом Трампом". В то же время команда Белого дома, несмотря на ошибки президента, заявила, что Байден был "чертовски хорошо" на мероприятии. В этими высказываниями не согласился американский бизнесмен Илон Маск, выразив в социальной сети Х свое удивление тому, что Байдену вообще удалось стать президентом.
https://1prime.ru/20240711/bayden-850012025.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84287/75/842877586_400:0:4753:3265_1920x0_80_0_0_a894fe080503024eb3d3cb49f8dd8d98.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, джо байден
США, Дональд Трамп, Джо Байден
08:42 12.07.2024 (обновлено: 08:43 12.07.2024)
 
Трамп придумал диагноз Байдену после его оговорки

Трамп "диагностировал" Байдену "синдром помешательства на Трампе"

CC BY-SA 2.0 / Liam Enea / Donald TrumpДональд Трамп во время предвыборной кампании
Дональд Трамп во время предвыборной кампании - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Liam Enea / Donald Trump
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Действующий глава Белого дома Джо Байден страдает от "синдрома помешательства на Трампе", заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп, комментирую оговорку Байдена в ходе его пресс-конференции.
"Продажный Джо заразился синдромом помешательства на Трампе", - сообщил бывший президент в социальной сети Truth Social.
Ранее Байден в ходе пресс-конференции ошибся и назвал вице-президента Камалу Харрис "вице-президентом Трампом".
В то же время команда Белого дома, несмотря на ошибки президента, заявила, что Байден был "чертовски хорошо" на мероприятии. В этими высказываниями не согласился американский бизнесмен Илон Маск, выразив в социальной сети Х свое удивление тому, что Байдену вообще удалось стать президентом.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
"Как никогда прежде". Байден готов пересечь красные линии на Украине
Вчера, 11:07
 
СШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала