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Байден "набросился" на Путина. В Турции призвали поставить США на место - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Байден "набросился" на Путина. В Турции призвали поставить США на место
Байден "набросился" на Путина. В Турции призвали поставить США на место - 12.07.2024, ПРАЙМ
Байден "набросился" на Путина. В Турции призвали поставить США на место
Президент США Джо Байден вновь оскорбительно высказался о президенте России Владимире Путине, "только серийные убийцы" могут восхвалять НАТО, являющуюся... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T12:15+0300
2024-07-12T12:15+0300
джо байден
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден вновь оскорбительно высказался о президенте России Владимире Путине, "только серийные убийцы" могут восхвалять НАТО, являющуюся аппаратом хаоса. Об этом пишет турецкое издание Sabah.Автор материала отметил, что такие лидеры, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отличаются от империалистического центра. Однако оппозиция из двух членов не изменит общий курс альянса.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, указывается в статье, Байден в ходе вступительной речи говорил только об Украине, ни разу не упомянув палестино-израильский конфликт и атаки на жителей Газы."Только серийные убийцы могут не реагировать на такое зверство", - ответил автор на слова Байдена, упрекнув его в "нападках" на Путина.Он добавил, что НАТО не является мирным или оборонительным пактом, это - аппарат хаоса."Это прежде всего инструмент физической и психологической войны, который вмешивается во внутреннюю и внешнюю политику стран-членов, совершает госперевороты, развязывает гражданские войны и сеет семена экономических и идеологических кризисов, чтобы превратить эти страны в обслуживающие нужды американского империализма", - сказано в статье.Полный текст читайте на ИноСМИ
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джо байден, турция, нато
Джо Байден, ТУРЦИЯ, НАТО
12:15 12.07.2024
 
Байден "набросился" на Путина. В Турции призвали поставить США на место

Sabah: США нужно поставить на место после слов Байдена о Путине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден вновь оскорбительно высказался о президенте России Владимире Путине, "только серийные убийцы" могут восхвалять НАТО, являющуюся аппаратом хаоса. Об этом пишет турецкое издание Sabah.
Автор материала отметил, что такие лидеры, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отличаются от империалистического центра. Однако оппозиция из двух членов не изменит общий курс альянса.
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Так, указывается в статье, Байден в ходе вступительной речи говорил только об Украине, ни разу не упомянув палестино-израильский конфликт и атаки на жителей Газы.
"Только серийные убийцы могут не реагировать на такое зверство", - ответил автор на слова Байдена, упрекнув его в "нападках" на Путина.
Он добавил, что НАТО не является мирным или оборонительным пактом, это - аппарат хаоса.
"Это прежде всего инструмент физической и психологической войны, который вмешивается во внутреннюю и внешнюю политику стран-членов, совершает госперевороты, развязывает гражданские войны и сеет семена экономических и идеологических кризисов, чтобы превратить эти страны в обслуживающие нужды американского империализма", - сказано в статье.
Полный текст читайте на ИноСМИ
НАТО, Россия, США - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
Французы о риске войны между Россией и НАТО: налицо боевое безумие Запада
11:32
 
Джо БайденТУРЦИЯНАТО
 
 
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