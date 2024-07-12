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Байден "набросился" на Путина. В Турции призвали поставить США на место
Байден "набросился" на Путина. В Турции призвали поставить США на место - 12.07.2024, ПРАЙМ
Байден "набросился" на Путина. В Турции призвали поставить США на место
Президент США Джо Байден вновь оскорбительно высказался о президенте России Владимире Путине, "только серийные убийцы" могут восхвалять НАТО, являющуюся... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T12:15+0300
2024-07-12T12:15+0300
2024-07-12T12:15+0300
джо байден
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден вновь оскорбительно высказался о президенте России Владимире Путине, "только серийные убийцы" могут восхвалять НАТО, являющуюся аппаратом хаоса. Об этом пишет турецкое издание Sabah.Автор материала отметил, что такие лидеры, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отличаются от империалистического центра. Однако оппозиция из двух членов не изменит общий курс альянса.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, указывается в статье, Байден в ходе вступительной речи говорил только об Украине, ни разу не упомянув палестино-израильский конфликт и атаки на жителей Газы."Только серийные убийцы могут не реагировать на такое зверство", - ответил автор на слова Байдена, упрекнув его в "нападках" на Путина.Он добавил, что НАТО не является мирным или оборонительным пактом, это - аппарат хаоса."Это прежде всего инструмент физической и психологической войны, который вмешивается во внутреннюю и внешнюю политику стран-членов, совершает госперевороты, развязывает гражданские войны и сеет семена экономических и идеологических кризисов, чтобы превратить эти страны в обслуживающие нужды американского империализма", - сказано в статье.Полный текст читайте на ИноСМИ
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джо байден, турция, нато
Байден "набросился" на Путина. В Турции призвали поставить США на место
Sabah: США нужно поставить на место после слов Байдена о Путине
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ.
Президент США Джо Байден вновь оскорбительно высказался о президенте России Владимире Путине, "только серийные убийцы" могут восхвалять НАТО, являющуюся аппаратом хаоса. Об этом пишет турецкое издание Sabah
.
Автор материала отметил, что такие лидеры, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отличаются от империалистического центра. Однако оппозиция из двух членов не изменит общий курс альянса.
Так, указывается в статье, Байден в ходе вступительной речи говорил только об Украине, ни разу не упомянув палестино-израильский конфликт и атаки на жителей Газы.
"Только серийные убийцы могут не реагировать на такое зверство", - ответил автор на слова Байдена, упрекнув его в "нападках" на Путина.
Он добавил, что НАТО не является мирным или оборонительным пактом, это - аппарат хаоса.
"Это прежде всего инструмент физической и психологической войны, который вмешивается во внутреннюю и внешнюю политику стран-членов, совершает госперевороты, развязывает гражданские войны и сеет семена экономических и идеологических кризисов, чтобы превратить эти страны в обслуживающие нужды американского империализма", - сказано в статье.
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