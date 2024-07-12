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США не разрешают Киеву "глубокие" удары по РФ ракетами ATACMS - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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США не разрешают Киеву "глубокие" удары по РФ ракетами ATACMS
США не разрешают Киеву "глубокие" удары по РФ ракетами ATACMS - 12.07.2024, ПРАЙМ
США не разрешают Киеву "глубокие" удары по РФ ракетами ATACMS
США не позволяют Украине наносить удары по территории РФ американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, заявили в Пентагоне. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T20:14+0300
2024-07-12T20:14+0300
спецоперация на украине
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ВАШИНГТОН, 12 июл – ПРАЙМ. США не позволяют Украине наносить удары по территории РФ американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, заявили в Пентагоне. "Прямо сейчас мы не санкционируем применение ATACMS для глубоких ударов... в пределах России", — сказала заместитель пресс-секретаря министерство обороны США Сабрина Сингх. Она напомнила, что ранее американские власти изменили правила применения передаваемых Украине средств поражения в районе Харькова. Также она предположила, что ограничения могут быть смягчены и для других районов.Ранее Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.Ранее издание Neue Zürcher Zeitung писало, что Владимир Зеленский потребовал от президента США Джо Байдена снять ограничения на дальность ударов по российской территории.
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украина, сша, пентагон, ракеты, ракеты atacms
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Пентагон, ракеты, ракеты ATACMS
20:14 12.07.2024
 
США не разрешают Киеву "глубокие" удары по РФ ракетами ATACMS

Пентагон: США не разрешают Киеву "глубокие удары" ракетами ATACMS по России

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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ВАШИНГТОН, 12 июл – ПРАЙМ. США не позволяют Украине наносить удары по территории РФ американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, заявили в Пентагоне.
"Прямо сейчас мы не санкционируем применение ATACMS для глубоких ударов... в пределах России", — сказала заместитель пресс-секретаря министерство обороны США Сабрина Сингх.
Она напомнила, что ранее американские власти изменили правила применения передаваемых Украине средств поражения в районе Харькова. Также она предположила, что ограничения могут быть смягчены и для других районов.
Ранее Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.
Ранее издание Neue Zürcher Zeitung писало, что Владимир Зеленский потребовал от президента США Джо Байдена снять ограничения на дальность ударов по российской территории.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАПентагонракетыракеты ATACMS
 
 
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