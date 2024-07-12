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США не разрешают Киеву "глубокие" удары по РФ ракетами ATACMS

США не разрешают Киеву "глубокие" удары по РФ ракетами ATACMS - 12.07.2024, ПРАЙМ

США не разрешают Киеву "глубокие" удары по РФ ракетами ATACMS

США не позволяют Украине наносить удары по территории РФ американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, заявили в Пентагоне. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T20:14+0300

2024-07-12T20:14+0300

2024-07-12T20:14+0300

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ВАШИНГТОН, 12 июл – ПРАЙМ. США не позволяют Украине наносить удары по территории РФ американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, заявили в Пентагоне. "Прямо сейчас мы не санкционируем применение ATACMS для глубоких ударов... в пределах России", — сказала заместитель пресс-секретаря министерство обороны США Сабрина Сингх. Она напомнила, что ранее американские власти изменили правила применения передаваемых Украине средств поражения в районе Харькова. Также она предположила, что ограничения могут быть смягчены и для других районов.Ранее Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.Ранее издание Neue Zürcher Zeitung писало, что Владимир Зеленский потребовал от президента США Джо Байдена снять ограничения на дальность ударов по российской территории.

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украина, сша, пентагон, ракеты, ракеты atacms