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США не разрешают Киеву "глубокие" удары по РФ ракетами ATACMS
США не разрешают Киеву "глубокие" удары по РФ ракетами ATACMS - 12.07.2024, ПРАЙМ
США не разрешают Киеву "глубокие" удары по РФ ракетами ATACMS
США не позволяют Украине наносить удары по территории РФ американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, заявили в Пентагоне. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T20:14+0300
2024-07-12T20:14+0300
2024-07-12T20:14+0300
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ВАШИНГТОН, 12 июл – ПРАЙМ. США не позволяют Украине наносить удары по территории РФ американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, заявили в Пентагоне. "Прямо сейчас мы не санкционируем применение ATACMS для глубоких ударов... в пределах России", — сказала заместитель пресс-секретаря министерство обороны США Сабрина Сингх. Она напомнила, что ранее американские власти изменили правила применения передаваемых Украине средств поражения в районе Харькова. Также она предположила, что ограничения могут быть смягчены и для других районов.Ранее Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.Ранее издание Neue Zürcher Zeitung писало, что Владимир Зеленский потребовал от президента США Джо Байдена снять ограничения на дальность ударов по российской территории.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Пентагон, ракеты, ракеты ATACMS
США не разрешают Киеву "глубокие" удары по РФ ракетами ATACMS
Пентагон: США не разрешают Киеву "глубокие удары" ракетами ATACMS по России
ВАШИНГТОН, 12 июл – ПРАЙМ. США не позволяют Украине наносить удары по территории РФ американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, заявили в Пентагоне.
"Прямо сейчас мы не санкционируем применение ATACMS для глубоких ударов... в пределах России", — сказала заместитель пресс-секретаря министерство обороны США Сабрина Сингх.
Она напомнила, что ранее американские власти изменили правила применения передаваемых Украине средств поражения в районе Харькова. Также она предположила, что ограничения могут быть смягчены и для других районов.
Ранее Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.
Ранее издание Neue Zürcher Zeitung
писало, что Владимир Зеленский потребовал от президента США Джо Байдена снять ограничения на дальность ударов по российской территории.