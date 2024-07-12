https://1prime.ru/20240712/vybory-850070613.html

NYT узнала о заморозке средств донорами демократов, недовольных Байденом

NYT узнала о заморозке средств донорами демократов, недовольных Байденом - 12.07.2024, ПРАЙМ

NYT узнала о заморозке средств донорами демократов, недовольных Байденом

Несколько крупных спонсоров Демократической партии США приостановили перевод пожертвований на сумму более $90 миллионов долларов, пока партия не заменит Байдена | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T21:30+0300

2024-07-12T21:30+0300

2024-07-12T21:30+0300

политика

джо байден

сша

выборы в сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850043010_0:134:2590:1591_1920x0_80_0_0_77cd9dbe8405bee97abf0e7add2e3dab.jpg

МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Несколько крупных спонсоров Демократической партии США приостановили перевод пожертвований на сумму более $90 миллионов долларов, пока партия не заменит Байдена другим кандидатом на выборах главы государства, пишет The New York Times.Газета не назвала имена спонсоров, но сообщила, что обещанная сумма так и не была переведена комитету Future Forward. Другие "восьмизначные" обязательства тоже были заморожены, пока Байден остается кандидатом.New York Times связывает решения крупных компаний с неудачным выступлением Байдена на дебатах с Трампом.Дебаты между Байденом и Трампом прошли в эфире CNN 28 июня. После них телеканал провел опрос, результаты которого показали, что 67% респондентов считают победителем Трампа, а 33% — Байдена.

https://1prime.ru/20240707/frantsiya-849894521.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

джо байден, сша, выборы в сша, дональд трамп