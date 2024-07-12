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NYT узнала о заморозке средств донорами демократов, недовольных Байденом
NYT узнала о заморозке средств донорами демократов, недовольных Байденом - 12.07.2024, ПРАЙМ
NYT узнала о заморозке средств донорами демократов, недовольных Байденом
Несколько крупных спонсоров Демократической партии США приостановили перевод пожертвований на сумму более $90 миллионов долларов, пока партия не заменит Байдена | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T21:30+0300
2024-07-12T21:30+0300
2024-07-12T21:30+0300
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Несколько крупных спонсоров Демократической партии США приостановили перевод пожертвований на сумму более $90 миллионов долларов, пока партия не заменит Байдена другим кандидатом на выборах главы государства, пишет The New York Times.Газета не назвала имена спонсоров, но сообщила, что обещанная сумма так и не была переведена комитету Future Forward. Другие "восьмизначные" обязательства тоже были заморожены, пока Байден остается кандидатом.New York Times связывает решения крупных компаний с неудачным выступлением Байдена на дебатах с Трампом.Дебаты между Байденом и Трампом прошли в эфире CNN 28 июня. После них телеканал провел опрос, результаты которого показали, что 67% респондентов считают победителем Трампа, а 33% — Байдена.
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джо байден, сша, выборы в сша, дональд трамп
Политика, Джо Байден, США, выборы в США, Дональд Трамп
NYT узнала о заморозке средств донорами демократов, недовольных Байденом
NYT: доноры демократов заморозили $90 млн и потребовали выхода Байдена из гонки
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ.
Несколько крупных спонсоров Демократической партии США приостановили перевод пожертвований на сумму более $90 миллионов долларов, пока партия не заменит Байдена другим кандидатом на выборах главы государства, пишет The New York Times
.
Газета не назвала имена спонсоров, но сообщила, что обещанная сумма так и не была переведена комитету Future Forward. Другие "восьмизначные" обязательства тоже были заморожены, пока Байден остается кандидатом.
New York Times связывает решения крупных компаний с неудачным выступлением Байдена на дебатах с Трампом.
Дебаты между Байденом и Трампом прошли в эфире CNN 28 июня. После них телеканал провел опрос, результаты которого показали, что 67% респондентов считают победителем Трампа, а 33% — Байдена.
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