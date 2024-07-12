https://1prime.ru/20240712/zelenskiy-850039544.html

Нужны сила и полномочия. Зеленский оскорбил Орбана из-за встречи с Путиным

Нужны сила и полномочия. Зеленский оскорбил Орбана из-за встречи с Путиным - 12.07.2024, ПРАЙМ

Нужны сила и полномочия. Зеленский оскорбил Орбана из-за встречи с Путиным

Владимир Зеленский считает, что не все лидеры могут вести переговоры по Украине. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T11:21+0300

2024-07-12T11:21+0300

2024-07-12T11:21+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

виктор орбан

йенс столтенберг

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский считает, что не все лидеры могут вести переговоры по Украине. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.Журналисты задали Зеленскому вопрос, касающийся встреч премьер-министра Виктора Орбана в рамках "миссии мира"."С уважением ко всем странам — большим и малым, но мы должны понимать, что не все лидеры могут вести переговоры. Для этого нужно иметь определенные силу и полномочия...". - ответил он.Ранее Орбан в рамках миссии по достижению мира на Украине посещал с визитом Киев, где поговорил с Зеленским. Затем глава венгерского правительства провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве, председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, а также с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом во Флориде.

https://1prime.ru/20240711/borrel-850022238.html

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владимир зеленский, виктор орбан, йенс столтенберг