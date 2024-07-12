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Нужны сила и полномочия. Зеленский оскорбил Орбана из-за встречи с Путиным - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Нужны сила и полномочия. Зеленский оскорбил Орбана из-за встречи с Путиным
Нужны сила и полномочия. Зеленский оскорбил Орбана из-за встречи с Путиным - 12.07.2024, ПРАЙМ
Нужны сила и полномочия. Зеленский оскорбил Орбана из-за встречи с Путиным
Владимир Зеленский считает, что не все лидеры могут вести переговоры по Украине. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T11:21+0300
2024-07-12T11:21+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
виктор орбан
йенс столтенберг
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский считает, что не все лидеры могут вести переговоры по Украине. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.Журналисты задали Зеленскому вопрос, касающийся встреч премьер-министра Виктора Орбана в рамках "миссии мира"."С уважением ко всем странам — большим и малым, но мы должны понимать, что не все лидеры могут вести переговоры. Для этого нужно иметь определенные силу и полномочия...". - ответил он.Ранее Орбан в рамках миссии по достижению мира на Украине посещал с визитом Киев, где поговорил с Зеленским. Затем глава венгерского правительства провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве, председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, а также с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом во Флориде.
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владимир зеленский, виктор орбан, йенс столтенберг
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Йенс Столтенберг
11:21 12.07.2024
 
Нужны сила и полномочия. Зеленский оскорбил Орбана из-за встречи с Путиным

Зеленский об Орбане: не все лидеры могут вести переговоры по Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский считает, что не все лидеры могут вести переговоры по Украине. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.
Журналисты задали Зеленскому вопрос, касающийся встреч премьер-министра Виктора Орбана в рамках "миссии мира".
"С уважением ко всем странам — большим и малым, но мы должны понимать, что не все лидеры могут вести переговоры. Для этого нужно иметь определенные силу и полномочия...". - ответил он.
Ранее Орбан в рамках миссии по достижению мира на Украине посещал с визитом Киев, где поговорил с Зеленским. Затем глава венгерского правительства провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве, председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, а также с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом во Флориде.
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