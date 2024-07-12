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"Величайший полководец". В Киеве обратили внимание на поведение Зеленского
"Величайший полководец". В Киеве обратили внимание на поведение Зеленского - 12.07.2024, ПРАЙМ
"Величайший полководец". В Киеве обратили внимание на поведение Зеленского
Владимир Зеленский внушил себе, что он "какой-то величайший полководец", но у него нет перспектив, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T23:37+0300
2024-07-12T23:37+0300
2024-07-12T23:37+0300
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский внушил себе, что он "какой-то величайший полководец", но у него нет перспектив, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube."Зеленский становится совершенно как обнаженный нерв. Ставки сделаны, и он себе, видимо, внушил, что он какой-то величайший полководец, государственный деятель. Где у Зеленского есть перспектива? Нигде нет", — отметил он.По мнению Соскина, в настоящее время на Украине сложилась тяжелая демографическая ситуация, а в рядах ВСУ наблюдается нехватка личного состава. Кроме того, по его словам, страну ждёт финансовый крах и, возможно, дефолт.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекли 21 мая.
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украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Величайший полководец". В Киеве обратили внимание на поведение Зеленского
Соскин: Зеленский возомнил себя величайшим полководцем, но у него нет перспектив
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ.
Владимир Зеленский внушил себе, что он "какой-то величайший полководец", но у него нет перспектив, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube
.
"Зеленский становится совершенно как обнаженный нерв. Ставки сделаны, и он себе, видимо, внушил, что он какой-то величайший полководец, государственный деятель. Где у Зеленского есть перспектива? Нигде нет", — отметил он.
По мнению Соскина, в настоящее время на Украине сложилась тяжелая демографическая ситуация, а в рядах ВСУ наблюдается нехватка личного состава. Кроме того, по его словам, страну ждёт финансовый крах и, возможно, дефолт.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекли 21 мая.
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