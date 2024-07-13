https://1prime.ru/20240713/antonov-850080173.html
Антонов назвал попытки Байдена оскорбить Путина недостойными президента
Антонов назвал попытки Байдена оскорбить Путина недостойными президента - 13.07.2024, ПРАЙМ
Антонов назвал попытки Байдена оскорбить Путина недостойными президента
Предпринимаемые президентом США Джо Байденом попытки публично оскорбить президента России Владимира Путина недостойны главы государства и наносят непоправимый... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T18:44+0300
2024-07-13T18:44+0300
2024-07-13T18:45+0300
политика
джо байден
владимир путин
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 13 июл – ПРАЙМ. Предпринимаемые президентом США Джо Байденом попытки публично оскорбить президента России Владимира Путина недостойны главы государства и наносят непоправимый престиж Вашингтону, заявил в субботу журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Таким образом дипломат прокомментировал выступление Байдена перед американскими избирателями в Детройте, на котором лава Белого дома снова позволил себе озвучить оскорбление в адрес Путина. "Такие эскапады недостойны лидера Соединенных Штатов. Неконтролируемые эмоциональные всплески наносят непоправимый ущерб престижу Америки. Очевидно, что речь идет о банальных попытках самоутвердиться и приподнять предвыборные рейтинги", — сказал Антонов. Он также отметил, что такое поведение едва ли может позволить себе руководитель государства, которое претендует на роль "носителя демократических ценностей и высокой морали". Антонов подчеркнул, что оскорблять "российского президента, а в его лице и весь наш народ не позволено никому". "Раздающиеся обвинения в отношении Владимира Путина абсурдны. Именно США загружают планету военными конфликтами, в результате которых гибнут сотни тысяч людей", — заключил дипломат.
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джо байден, владимир путин, анатолий антонов
Политика, Джо Байден, Владимир Путин, Анатолий Антонов
Антонов назвал попытки Байдена оскорбить Путина недостойными президента
Антонов: попытки Байдена оскорбить Путина наносят необратимый ущерб престижу США
ВАШИНГТОН, 13 июл – ПРАЙМ. Предпринимаемые президентом США Джо Байденом попытки публично оскорбить президента России Владимира Путина недостойны главы государства и наносят непоправимый престиж Вашингтону, заявил в субботу журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Таким образом дипломат прокомментировал выступление Байдена перед американскими избирателями в Детройте, на котором лава Белого дома снова позволил себе озвучить оскорбление в адрес Путина.
"Такие эскапады недостойны лидера Соединенных Штатов. Неконтролируемые эмоциональные всплески наносят непоправимый ущерб престижу Америки. Очевидно, что речь идет о банальных попытках самоутвердиться и приподнять предвыборные рейтинги", — сказал Антонов.
Он также отметил, что такое поведение едва ли может позволить себе руководитель государства, которое претендует на роль "носителя демократических ценностей и высокой морали".
Антонов подчеркнул, что оскорблять "российского президента, а в его лице и весь наш народ не позволено никому".
"Раздающиеся обвинения в отношении Владимира Путина абсурдны. Именно США загружают планету военными конфликтами, в результате которых гибнут сотни тысяч людей", — заключил дипломат.
Президент России стал главной фобией Байдена, считает Рогов