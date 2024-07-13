https://1prime.ru/20240713/antonov-850080173.html

Антонов назвал попытки Байдена оскорбить Путина недостойными президента

Антонов назвал попытки Байдена оскорбить Путина недостойными президента - 13.07.2024, ПРАЙМ

Антонов назвал попытки Байдена оскорбить Путина недостойными президента

Предпринимаемые президентом США Джо Байденом попытки публично оскорбить президента России Владимира Путина недостойны главы государства и наносят непоправимый... | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T18:44+0300

2024-07-13T18:44+0300

2024-07-13T18:45+0300

политика

джо байден

владимир путин

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 13 июл – ПРАЙМ. Предпринимаемые президентом США Джо Байденом попытки публично оскорбить президента России Владимира Путина недостойны главы государства и наносят непоправимый престиж Вашингтону, заявил в субботу журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Таким образом дипломат прокомментировал выступление Байдена перед американскими избирателями в Детройте, на котором лава Белого дома снова позволил себе озвучить оскорбление в адрес Путина. "Такие эскапады недостойны лидера Соединенных Штатов. Неконтролируемые эмоциональные всплески наносят непоправимый ущерб престижу Америки. Очевидно, что речь идет о банальных попытках самоутвердиться и приподнять предвыборные рейтинги", — сказал Антонов. Он также отметил, что такое поведение едва ли может позволить себе руководитель государства, которое претендует на роль "носителя демократических ценностей и высокой морали". Антонов подчеркнул, что оскорблять "российского президента, а в его лице и весь наш народ не позволено никому". "Раздающиеся обвинения в отношении Владимира Путина абсурдны. Именно США загружают планету военными конфликтами, в результате которых гибнут сотни тысяч людей", — заключил дипломат.

https://1prime.ru/20240713/rogov-850080044.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

джо байден, владимир путин, анатолий антонов