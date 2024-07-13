Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно, сколько автомобилей Aurus продали в 2024 году - 13.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240713/aurus--850081140.html
Стало известно, сколько автомобилей Aurus продали в 2024 году
Стало известно, сколько автомобилей Aurus продали в 2024 году - 13.07.2024, ПРАЙМ
Стало известно, сколько автомобилей Aurus продали в 2024 году
В течение первой половины 2024 года было продано 50 автомобилей Aurus, сообщил портал Drom.ru. | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T20:20+0300
2024-07-13T20:20+0300
экономика
авто
aurus
покупка автомобиля
https://cdnn.1prime.ru/img/83026/39/830263922_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_2ca6c9bd0a773d3647174dd286ac4eec.jpg
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. В течение первой половины 2024 года было продано 50 автомобилей Aurus, сообщил портал Drom.ru. Для подсчета портал использовал данные автоинспекторов о первичной постановке на учет в период с 1 января по 30 июня текущего года. Стало известно, что за указанный период покупателей нашли десять Aurus Komendant и 40 Aurus Senat. Отмечается, что три вседорожника и 32 седана были выпущены в Москве и в Елабуге в течение прошлого года, остальные машины изготовили в 2024 году.По данным Drom.ru основными покупатели автомобилей Aurus стали юридические лица. В частности доля физлиц в объемах реализации Aurus Senat составляет всего лишь пять процентов. Также отмечается, что стоимость Aurus растет. Например, седан, и кроссовер в начальной небронированной версии стоят примерно 48 миллионов рублей.
https://1prime.ru/20240710/rostekh-849973573.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83026/39/830263922_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_e6e7be3b5e177f8845e800a9ae6f1ba5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, aurus, покупка автомобиля
Экономика, Авто, Aurus, покупка автомобиля
20:20 13.07.2024
 
Стало известно, сколько автомобилей Aurus продали в 2024 году

Drom.ru: за полгода в РФ продали 50 машин Aurus, но только две купили физлица

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОткрытие первого шоурума автомобилей Aurus
Открытие первого шоурума автомобилей Aurus - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. В течение первой половины 2024 года было продано 50 автомобилей Aurus, сообщил портал Drom.ru.
Для подсчета портал использовал данные автоинспекторов о первичной постановке на учет в период с 1 января по 30 июня текущего года. Стало известно, что за указанный период покупателей нашли десять Aurus Komendant и 40 Aurus Senat.
Отмечается, что три вседорожника и 32 седана были выпущены в Москве и в Елабуге в течение прошлого года, остальные машины изготовили в 2024 году.
По данным Drom.ru основными покупатели автомобилей Aurus стали юридические лица. В частности доля физлиц в объемах реализации Aurus Senat составляет всего лишь пять процентов.
Также отмечается, что стоимость Aurus растет. Например, седан, и кроссовер в начальной небронированной версии стоят примерно 48 миллионов рублей.
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
"Ростех" создаст систему сервисного обслуживания для машин Aurus
10 июля, 08:33
 
ЭкономикаАвтоAurusпокупка автомобиля
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала