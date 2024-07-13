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Стало известно, сколько автомобилей Aurus продали в 2024 году
Стало известно, сколько автомобилей Aurus продали в 2024 году - 13.07.2024, ПРАЙМ
Стало известно, сколько автомобилей Aurus продали в 2024 году
В течение первой половины 2024 года было продано 50 автомобилей Aurus, сообщил портал Drom.ru. | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T20:20+0300
2024-07-13T20:20+0300
2024-07-13T20:20+0300
экономика
авто
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покупка автомобиля
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. В течение первой половины 2024 года было продано 50 автомобилей Aurus, сообщил портал Drom.ru. Для подсчета портал использовал данные автоинспекторов о первичной постановке на учет в период с 1 января по 30 июня текущего года. Стало известно, что за указанный период покупателей нашли десять Aurus Komendant и 40 Aurus Senat. Отмечается, что три вседорожника и 32 седана были выпущены в Москве и в Елабуге в течение прошлого года, остальные машины изготовили в 2024 году.По данным Drom.ru основными покупатели автомобилей Aurus стали юридические лица. В частности доля физлиц в объемах реализации Aurus Senat составляет всего лишь пять процентов. Также отмечается, что стоимость Aurus растет. Например, седан, и кроссовер в начальной небронированной версии стоят примерно 48 миллионов рублей.
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авто, aurus, покупка автомобиля
Экономика, Авто, Aurus, покупка автомобиля
Стало известно, сколько автомобилей Aurus продали в 2024 году
Drom.ru: за полгода в РФ продали 50 машин Aurus, но только две купили физлица
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ.
В течение первой половины 2024 года было продано 50 автомобилей Aurus, сообщил портал Drom.ru
.
Для подсчета портал использовал данные автоинспекторов о первичной постановке на учет в период с 1 января по 30 июня текущего года. Стало известно, что за указанный период покупателей нашли десять Aurus Komendant и 40 Aurus Senat.
Отмечается, что три вседорожника и 32 седана были выпущены в Москве и в Елабуге в течение прошлого года, остальные машины изготовили в 2024 году.
По данным Drom.ru основными покупатели автомобилей Aurus стали юридические лица. В частности доля физлиц в объемах реализации Aurus Senat составляет всего лишь пять процентов.
Также отмечается, что стоимость Aurus растет. Например, седан, и кроссовер в начальной небронированной версии стоят примерно 48 миллионов рублей.
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