https://1prime.ru/20240713/aurus--850081140.html

Стало известно, сколько автомобилей Aurus продали в 2024 году

Стало известно, сколько автомобилей Aurus продали в 2024 году - 13.07.2024, ПРАЙМ

Стало известно, сколько автомобилей Aurus продали в 2024 году

В течение первой половины 2024 года было продано 50 автомобилей Aurus, сообщил портал Drom.ru. | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T20:20+0300

2024-07-13T20:20+0300

2024-07-13T20:20+0300

экономика

авто

aurus

покупка автомобиля

https://cdnn.1prime.ru/img/83026/39/830263922_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_2ca6c9bd0a773d3647174dd286ac4eec.jpg

МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. В течение первой половины 2024 года было продано 50 автомобилей Aurus, сообщил портал Drom.ru. Для подсчета портал использовал данные автоинспекторов о первичной постановке на учет в период с 1 января по 30 июня текущего года. Стало известно, что за указанный период покупателей нашли десять Aurus Komendant и 40 Aurus Senat. Отмечается, что три вседорожника и 32 седана были выпущены в Москве и в Елабуге в течение прошлого года, остальные машины изготовили в 2024 году.По данным Drom.ru основными покупатели автомобилей Aurus стали юридические лица. В частности доля физлиц в объемах реализации Aurus Senat составляет всего лишь пять процентов. Также отмечается, что стоимость Aurus растет. Например, седан, и кроссовер в начальной небронированной версии стоят примерно 48 миллионов рублей.

https://1prime.ru/20240710/rostekh-849973573.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, aurus, покупка автомобиля