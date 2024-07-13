https://1prime.ru/20240713/bayden-850072792.html

"Переворот против президента". В США обвинили демократов в заговоре

"Переворот против президента". В США обвинили демократов в заговоре - 13.07.2024, ПРАЙМ

"Переворот против президента". В США обвинили демократов в заговоре

Американский миллиардер Дэвид Сакс охарактеризовал на своей странице в соцсети Х планы 24-х представителей Демократической партии исключить президента... | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T07:28+0300

2024-07-13T07:28+0300

2024-07-13T07:37+0300

политика

сша

джо байден

демократическая партия сша

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Американский миллиардер Дэвид Сакс охарактеризовал на своей странице в соцсети Х планы 24-х представителей Демократической партии исключить президента Соединенных Штатов Джо Байдена из предвыборной гонки как "переворот против президента". Как сообщало Politico, ссылаясь на адресованное главе государства письмо, подписанное 24 бывшими конгрессменами-демократами, они призвали Байдена выйти из предвыборной гонки. Вместе с тем авторы письма предупредили, что его участие в выборах президента приведет как к его собственному поражению, а, следовательно, и победе Дональда Трампа, так и к подрыву позиций Демократической партии в конгрессе и местных законодательных органах.Комментируя ситуацию, Сакс написал: "Группа партийных заговорщиков замышляет сместить его (Байдена - прим. ред.) на том основании, что он не сможет победить. Это переворот против президента".

https://1prime.ru/20240712/bayden-850053811.html

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сша, джо байден, демократическая партия сша