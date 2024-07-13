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"Переворот против президента". В США обвинили демократов в заговоре
"Переворот против президента". В США обвинили демократов в заговоре - 13.07.2024, ПРАЙМ
"Переворот против президента". В США обвинили демократов в заговоре
Американский миллиардер Дэвид Сакс охарактеризовал на своей странице в соцсети Х планы 24-х представителей Демократической партии исключить президента... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T07:28+0300
2024-07-13T07:28+0300
2024-07-13T07:37+0300
политика
сша
джо байден
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Американский миллиардер Дэвид Сакс охарактеризовал на своей странице в соцсети Х планы 24-х представителей Демократической партии исключить президента Соединенных Штатов Джо Байдена из предвыборной гонки как "переворот против президента". Как сообщало Politico, ссылаясь на адресованное главе государства письмо, подписанное 24 бывшими конгрессменами-демократами, они призвали Байдена выйти из предвыборной гонки. Вместе с тем авторы письма предупредили, что его участие в выборах президента приведет как к его собственному поражению, а, следовательно, и победе Дональда Трампа, так и к подрыву позиций Демократической партии в конгрессе и местных законодательных органах.Комментируя ситуацию, Сакс написал: "Группа партийных заговорщиков замышляет сместить его (Байдена - прим. ред.) на том основании, что он не сможет победить. Это переворот против президента".
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сша, джо байден, демократическая партия сша
Политика, США, Джо Байден, Демократическая партия США
"Переворот против президента". В США обвинили демократов в заговоре
Дэвид Сакс: планы демократов сместить Байдена - "переворот против президента"
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Американский миллиардер Дэвид Сакс охарактеризовал на своей странице в соцсети Х планы 24-х представителей Демократической партии исключить президента Соединенных Штатов Джо Байдена из предвыборной гонки как "переворот против президента".
Как сообщало Politico, ссылаясь на адресованное главе государства письмо, подписанное 24 бывшими конгрессменами-демократами, они призвали Байдена выйти из предвыборной гонки. Вместе с тем авторы письма предупредили, что его участие в выборах президента приведет как к его собственному поражению, а, следовательно, и победе Дональда Трампа, так и к подрыву позиций Демократической партии в конгрессе и местных законодательных органах.
"Охи и ахи". Байден вызвал у членов НАТО приступ испанского стыда
Комментируя ситуацию, Сакс написал: "Группа партийных заговорщиков замышляет сместить его (Байдена - прим. ред.) на том основании, что он не сможет победить. Это переворот против президента".