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Погода подвела: новое основание для лишения водительских прав - 13.07.2024, ПРАЙМ
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Погода подвела: новое основание для лишения водительских прав
Погода подвела: новое основание для лишения водительских прав - 13.07.2024, ПРАЙМ
Погода подвела: новое основание для лишения водительских прав
В Госдуме рассматривают законопроект о внесении изменений в КоАП, ужесточающих ответственность за использование технических устройств, препятствующих... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T02:02+0300
2024-07-13T02:02+0300
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. В Госдуме рассматривают законопроект о внесении изменений в КоАП, ужесточающих ответственность за использование технических устройств, препятствующих идентификации госзнаков. Об этом агентству "Прайм" рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.По его словам, Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении эти поправки. Разработчики предлагают наказывать за использование устройств для сокрытия госзнаков лишением права управления транспортным средством на срок от 1 года до 1,5 лет с конфискацией устройств.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеСейчас за это предусмотрены штраф в 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ).В судебной практике устройствами, препятствующими идентификации госзнаков, считаются различные механизмы, приборы, шторки, электромагниты, листы бумаги, картон, листва, грязь, снег, если осмотр автомобиля позволяет сделать вывод о том, что они нанесены, чтобы скрыть госзнак. Например, если загрязнение фрагмента номера не связано с погодными условиями.В целом обеспечение видимости госзнаков может способствовать уменьшению нарушений правил дорожного движения.Но вместе с тем, в законопроекте есть недочеты, в том числе в части определения понятия "устройства, препятствующие идентификации…", за установление которых предусмотрена повышенная ответственность. Четких критериев того, появилась грязь на номерном знаке природным путем или это злой умысел, пока нет. Остается ждать, появятся ли они после обсуждения в Госдуме, заключил адвокат.
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автомобильные номера, авто
автомобильные номера, Авто
02:02 13.07.2024
 
Погода подвела: новое основание для лишения водительских прав

Адвокат Данилов: за устройства для сокрытия номеров могут начать лишать прав

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВыдача автовладельцу номерных знаков на машину
Выдача автовладельцу номерных знаков на машину - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. В Госдуме рассматривают законопроект о внесении изменений в КоАП, ужесточающих ответственность за использование технических устройств, препятствующих идентификации госзнаков. Об этом агентству "Прайм" рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
По его словам, Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении эти поправки. Разработчики предлагают наказывать за использование устройств для сокрытия госзнаков лишением права управления транспортным средством на срок от 1 года до 1,5 лет с конфискацией устройств.
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Сейчас за это предусмотрены штраф в 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ).
В судебной практике устройствами, препятствующими идентификации госзнаков, считаются различные механизмы, приборы, шторки, электромагниты, листы бумаги, картон, листва, грязь, снег, если осмотр автомобиля позволяет сделать вывод о том, что они нанесены, чтобы скрыть госзнак. Например, если загрязнение фрагмента номера не связано с погодными условиями.
В целом обеспечение видимости госзнаков может способствовать уменьшению нарушений правил дорожного движения.
Но вместе с тем, в законопроекте есть недочеты, в том числе в части определения понятия "устройства, препятствующие идентификации…", за установление которых предусмотрена повышенная ответственность. Четких критериев того, появилась грязь на номерном знаке природным путем или это злой умысел, пока нет. Остается ждать, появятся ли они после обсуждения в Госдуме, заключил адвокат.
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