https://1prime.ru/20240713/gosznaki-850056308.html

Погода подвела: новое основание для лишения водительских прав

Погода подвела: новое основание для лишения водительских прав - 13.07.2024, ПРАЙМ

Погода подвела: новое основание для лишения водительских прав

В Госдуме рассматривают законопроект о внесении изменений в КоАП, ужесточающих ответственность за использование технических устройств, препятствующих... | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T02:02+0300

2024-07-13T02:02+0300

2024-07-13T02:02+0300

автомобильные номера

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/82905/46/829054622_0:161:3099:1904_1920x0_80_0_0_de2c0dcb750bef4659191f66f5b3c64b.jpg

МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. В Госдуме рассматривают законопроект о внесении изменений в КоАП, ужесточающих ответственность за использование технических устройств, препятствующих идентификации госзнаков. Об этом агентству "Прайм" рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.По его словам, Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении эти поправки. Разработчики предлагают наказывать за использование устройств для сокрытия госзнаков лишением права управления транспортным средством на срок от 1 года до 1,5 лет с конфискацией устройств.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеСейчас за это предусмотрены штраф в 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ).В судебной практике устройствами, препятствующими идентификации госзнаков, считаются различные механизмы, приборы, шторки, электромагниты, листы бумаги, картон, листва, грязь, снег, если осмотр автомобиля позволяет сделать вывод о том, что они нанесены, чтобы скрыть госзнак. Например, если загрязнение фрагмента номера не связано с погодными условиями.В целом обеспечение видимости госзнаков может способствовать уменьшению нарушений правил дорожного движения.Но вместе с тем, в законопроекте есть недочеты, в том числе в части определения понятия "устройства, препятствующие идентификации…", за установление которых предусмотрена повышенная ответственность. Четких критериев того, появилась грязь на номерном знаке природным путем или это злой умысел, пока нет. Остается ждать, появятся ли они после обсуждения в Госдуме, заключил адвокат.

https://1prime.ru/20240705/prava-849838711.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

автомобильные номера, авто