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Эксперт объяснил, как возвращение Ирана на нефтяной рынок повлияет на цены

Эксперт объяснил, как возвращение Ирана на нефтяной рынок повлияет на цены - 13.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, как возвращение Ирана на нефтяной рынок повлияет на цены

Снятие нефтяного эмбарго с Ирана при возобновлении ядерной сделки могло бы стабилизировать мировой рынок нефти и сгладить скачки цен, сказал в комментарии РИА... | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T07:50+0300

2024-07-13T07:50+0300

2024-07-13T07:51+0300

экономика

иран

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Снятие нефтяного эмбарго с Ирана при возобновлении ядерной сделки могло бы стабилизировать мировой рынок нефти и сгладить скачки цен, сказал в комментарии РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. Глава иранского избиркома Мохсен Эслами 7 июля объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране. Инаугурация должна состояться 30 июля. Пезешкиан позиционирует себя как "условного реформатора". Эксперты отмечают, что в вопросах внешней политики он настаивает на том, что иранская внешняя политика должна быть многовекторной, и выражает уверенность в том, что судьба Ирана и его экономики связана с выходом из изоляции и налаживанием отношений с Западом. Выступает за возобновление ядерной сделки. Эксперт отметил, что де-факто Иран уже вернулся на нефтяной рынок, однако в ближайшие годы его "возвращение" может принять официальный характер. "Речь идет о возобновлении ядерной сделки, в рамках которой может быть снято нефтяное эмбарго в обмен на контроль за ядерными объектами Ирана со стороны ведущих мировых держав (России, Китая, США, Великобритании, Франции, Германии). Вероятность такого сценария выросла после победы на президентских выборах в Иране Масуда Пезешкиана", - сказал он. По словам собеседника агентства, отмена эмбарго позволила бы Ирану не только нарастить, но и диверсифицировать экспорт, перенаправив часть поставок в Японию, Южную Корею, Турцию и страны Южной Европы, которые входили в число ключевых потребителей иранской нефти до 2019 года. "Это, в свою очередь, будет играть на стабилизацию рынка нефти и предотвращение скачков цен, которые можно было наблюдать в 2018 году (после введения антииранского эмбарго) и в 2022-2023 годах на фоне ограничений в отношении и РФ и череды конфликтов на Ближнем Востоке", - добавил Терешкин. Однако Иран, вопреки эмбарго, уже сейчас последовательно наращивает нефтедобычу и экспорт, говорит гендиректор "Опен Ойл Маркета". В 2023 году объем нефтедобычи составлял 2,87 миллиона баррелей в сутки, а по итогам первой половины этого года он уже достиг 3,25 миллиона баррелей в сутки. "Для сравнения: за год до ввода эмбарго США на рубеже 2018-2019 годов объем добычи составлял 3,82 миллиона баррелей в сутки", - поясняет эксперт. По мнению Терешкина, рост экспорта связан с увеличением теневых поставок в Китай, которые осуществляются транзитом через Малайзию. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

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иран, нефть, цены