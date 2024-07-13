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Первый поезд с туристами отправится в КНДР из Приморья

Первый поезд с туристами отправится в КНДР из Приморья - 13.07.2024, ПРАЙМ

Первый поезд с туристами отправится в КНДР из Приморья

Первые 50 туристов 19 июля отправятся на поезде из Приморья в КНДР. Об этом в беседе с изданием "РБК Приморье" рассказала первый вице-губернатор Приморья Вера... | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T06:45+0300

2024-07-13T06:45+0300

2024-07-13T06:54+0300

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МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. Первые 50 туристов 19 июля отправятся на поезде из Приморья в КНДР. Об этом в беседе с изданием "РБК Приморье" рассказала первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина. "По железнодорожному сообщению мы работаем активно с РЖД, - передает слова Щербиной издание. - Вы знаете, что это федеральная структура, и, насколько мне известно, 19 июля уже пойдет поезд с туристами". Как передает агентства международного сотрудничества Приморья, на поезде отправятся в Северную Корею около 50 российских туристов. "Они примут участие в первом международном марше дружбы "Катюша" в КНДР, который позже предполагается сделать традиционным и ежегодным, - указывается в сообщении агентства. - Туристические поездки на поезде планируется организовать в обе стороны. Путешественники из КНДР также смогут попасть по железной дороге в Приморский край. Даты выезда предварительно запланированы на 22 и 24 июля". Вместе с тем агентство отмечает, что для северокорейских туристов подготовлена содержательная программа пребывания в Приморье. Они познакомятся с местными достопримечательностями, побывают на экскурсии "Три границы", а также посетят недавно открытый памятный знак на мысе Андреева в Хасанском округе.

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приморье, туристы, кндр