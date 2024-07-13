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Сакс назвал две самые большие ошибки Байдена
Сакс назвал две самые большие ошибки Байдена - 13.07.2024, ПРАЙМ
Сакс назвал две самые большие ошибки Байдена
Американский миллиардер Дэвид Сакс назвал две самые крупные ошибки, которые Джо Байден допустил на посту президент США. По мнению Сакса, к ним относятся... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T20:01+0300
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политика
джо байден
президент сша
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Американский миллиардер Дэвид Сакс назвал две самые крупные ошибки, которые Джо Байден допустил на посту президент США. По мнению Сакса, к ним относятся юридическое преследование своего соперника в предвыборной гонке и экс-президента США Дональда Трампа, а также украинский конфликт. "Историки будут задаваться вопрос о том, были ли две самые крупные ошибки Байдена на посту президента — использование юридических механизмов против Трампа и война на Украине - результатом его старческой агрессивности", — указал он он в соцсети X. Президент России Владимир Путин ранее указывал, что преследование Трампа является использованием судебной системы в качестве инструмента для внутриполитической борьбы. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам Трамп заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Он считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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джо байден, президент сша
Политика, Джо Байден, президент США
Сакс назвал две самые большие ошибки Байдена
Миллиардер Сакс назвал две самые крупные ошибки Байдена на посту президента США
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Американский миллиардер Дэвид Сакс назвал две самые крупные ошибки, которые Джо Байден допустил на посту президент США. По мнению Сакса, к ним относятся юридическое преследование своего соперника в предвыборной гонке и экс-президента США Дональда Трампа, а также украинский конфликт.
"Историки будут задаваться вопрос о том, были ли две самые крупные ошибки Байдена на посту президента — использование юридических механизмов против Трампа и война на Украине - результатом его старческой агрессивности", — указал он он в соцсети X.
Президент России Владимир Путин ранее указывал, что преследование Трампа является использованием судебной системы в качестве инструмента для внутриполитической борьбы.
Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам Трамп заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Он считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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