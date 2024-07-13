"Политический мятеж". Пушков раскрыл, что грозит Байдену после саммита НАТО
Пушков: Байден на саммите НАТО подтвердил худшие опасения на свой счет
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Глава Белого дома США Джо Байден в ходе саммита Североатлантического альянса подтвердил худшие опасения на свой счет, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
"По словам некоторых участников саммита, чудовищные оговорки Байдена испортили все мероприятие. Но последствия куда серьезнее: дело может дойти до политического мятежа в стане демократов", — сказано в публикации Пушкова.
"По словам некоторых участников саммита, чудовищные оговорки Байдена испортили все мероприятие. Но последствия куда серьезнее: дело может дойти до политического мятежа в стане демократов", — сказано в публикации Пушкова.
На одном из мероприятий саммита Байден обратился к Владимиру Зеленскому как к президенту РФ Владимиру Путину. В ходе состоявшейся после мероприятия пресс-конференции глава Белого дома назвал вице-президента США Камалу Харрис "вице-президентом Трампом".
Агентство Bloomberg ранее сообщило, что оговорки Байдена, сделанные им на саммите альянса, поставили под угрозу его предвыборную кампанию в США.
Агентство Bloomberg ранее сообщило, что оговорки Байдена, сделанные им на саммите альянса, поставили под угрозу его предвыборную кампанию в США.
Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне с 9 по 11 июля. В ходе мероприятия рассматривались три большие темы: усиление роли альянса в координации и финансировании военной помощи Киеву, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.