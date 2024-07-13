https://1prime.ru/20240713/pushkov-850081306.html

"Политический мятеж". Пушков раскрыл, что грозит Байдену после саммита НАТО

"Политический мятеж". Пушков раскрыл, что грозит Байдену после саммита НАТО - 13.07.2024, ПРАЙМ

"Политический мятеж". Пушков раскрыл, что грозит Байдену после саммита НАТО

Глава Белого дома США Джо Байден в ходе саммита Североатлантического альянса подтвердил худшие опасения на свой счет, написал сенатор Алексей Пушков в... | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T21:05+0300

2024-07-13T21:05+0300

2024-07-13T21:06+0300

политика

джо байден

алексей пушков

нато

выборы в сша

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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Глава Белого дома США Джо Байден в ходе саммита Североатлантического альянса подтвердил худшие опасения на свой счет, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."По словам некоторых участников саммита, чудовищные оговорки Байдена испортили все мероприятие. Но последствия куда серьезнее: дело может дойти до политического мятежа в стане демократов", — сказано в публикации Пушкова.На одном из мероприятий саммита Байден обратился к Владимиру Зеленскому как к президенту РФ Владимиру Путину. В ходе состоявшейся после мероприятия пресс-конференции глава Белого дома назвал вице-президента США Камалу Харрис "вице-президентом Трампом".Агентство Bloomberg ранее сообщило, что оговорки Байдена, сделанные им на саммите альянса, поставили под угрозу его предвыборную кампанию в США.Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне с 9 по 11 июля. В ходе мероприятия рассматривались три большие темы: усиление роли альянса в координации и финансировании военной помощи Киеву, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.

https://1prime.ru/20240712/bayden-850053811.html

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джо байден, алексей пушков, нато, выборы в сша