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"Политический мятеж". Пушков раскрыл, что грозит Байдену после саммита НАТО - 13.07.2024, ПРАЙМ
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"Политический мятеж". Пушков раскрыл, что грозит Байдену после саммита НАТО
"Политический мятеж". Пушков раскрыл, что грозит Байдену после саммита НАТО - 13.07.2024, ПРАЙМ
"Политический мятеж". Пушков раскрыл, что грозит Байдену после саммита НАТО
Глава Белого дома США Джо Байден в ходе саммита Североатлантического альянса подтвердил худшие опасения на свой счет, написал сенатор Алексей Пушков в... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T21:05+0300
2024-07-13T21:06+0300
политика
джо байден
алексей пушков
нато
выборы в сша
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Глава Белого дома США Джо Байден в ходе саммита Североатлантического альянса подтвердил худшие опасения на свой счет, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."По словам некоторых участников саммита, чудовищные оговорки Байдена испортили все мероприятие. Но последствия куда серьезнее: дело может дойти до политического мятежа в стане демократов", — сказано в публикации Пушкова.На одном из мероприятий саммита Байден обратился к Владимиру Зеленскому как к президенту РФ Владимиру Путину. В ходе состоявшейся после мероприятия пресс-конференции глава Белого дома назвал вице-президента США Камалу Харрис "вице-президентом Трампом".Агентство Bloomberg ранее сообщило, что оговорки Байдена, сделанные им на саммите альянса, поставили под угрозу его предвыборную кампанию в США.Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне с 9 по 11 июля. В ходе мероприятия рассматривались три большие темы: усиление роли альянса в координации и финансировании военной помощи Киеву, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.
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джо байден, алексей пушков, нато, выборы в сша
Политика, Джо Байден, Алексей Пушков, НАТО, выборы в США
21:05 13.07.2024 (обновлено: 21:06 13.07.2024)
 
"Политический мятеж". Пушков раскрыл, что грозит Байдену после саммита НАТО

Пушков: Байден на саммите НАТО подтвердил худшие опасения на свой счет

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Глава Белого дома США Джо Байден в ходе саммита Североатлантического альянса подтвердил худшие опасения на свой счет, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

"По словам некоторых участников саммита, чудовищные оговорки Байдена испортили все мероприятие. Но последствия куда серьезнее: дело может дойти до политического мятежа в стане демократов", — сказано в публикации Пушкова.
На одном из мероприятий саммита Байден обратился к Владимиру Зеленскому как к президенту РФ Владимиру Путину. В ходе состоявшейся после мероприятия пресс-конференции глава Белого дома назвал вице-президента США Камалу Харрис "вице-президентом Трампом".

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что оговорки Байдена, сделанные им на саммите альянса, поставили под угрозу его предвыборную кампанию в США.
Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне с 9 по 11 июля. В ходе мероприятия рассматривались три большие темы: усиление роли альянса в координации и финансировании военной помощи Киеву, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.
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