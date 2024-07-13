https://1prime.ru/20240713/sklad-850079695.html

ВС России уничтожили высший офицерский состав ВСУ и наемников под Одессой

ВС России уничтожили высший офицерский состав ВСУ и наемников под Одессой - 13.07.2024, ПРАЙМ

ВС России уничтожили высший офицерский состав ВСУ и наемников под Одессой

В пригороде Одессы Чабанка был уничтожен склад с боекомплектом, а также высший офицерский состав ВСУ и иностранные наемники. Об этом сообщил агентству РИА... | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T18:02+0300

2024-07-13T18:02+0300

2024-07-13T18:10+0300

спецоперация на украине

сво

склад

всу

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ДОНЕЦК, 13 июл - ПРАЙМ. В пригороде Одессы Чабанка был уничтожен склад с боекомплектом, а также высший офицерский состав ВСУ и иностранные наемники. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. По его словам, у Сопротивления есть данные о том, что после нескольких прилетов в Южный порт Одессы, "британцы, которые обучали украинских диверсантов, переместились со всем хозяйством в сторону Чабанки". Лебедев процитировал сообщения жителей Одессы: "Прилетело в район Чабанки по позициям ВСУ. Детонация серьезная, слышна в Одессе", "Привет, пишут, прилетело по позициям ПВО, район Чабанки, к северу от города". Координатор добавил, что "Одесса сообщает о замечательном прилете, даже по прошествии 15 минут сообщают о продолжающейся мощной детонации в районе Чабанки". Он также рассказал со ссылкой на данные подполья, что из Одессы в сторону удара едут пожарные и кареты скорой помощи, также был замечен вертолет. Позднее Лебедев сообщил, что в результате удара был уничтожен высший офицерский состав ВСУ, а также иностранные наемники."Пришли подробности удара по Чабанке. В пансионате куча трупов, куча раненых, генералы и иностранцы в том числе", — сказал он.В подполье ранее сообщали, что в районе Чабанки находится зона отдыха военного совета Одесского округа, также там расположена территория военной части А-1045. Немного севернее побережья, находится еще одна военная часть А-0546.

https://1prime.ru/20240713/sostav-850079095.html

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сво, склад, всу