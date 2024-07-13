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Под Харьковом уничтожили украинский состав с боеприпасами

Под Харьковом уничтожили украинский состав с боеприпасами - 13.07.2024, ПРАЙМ

Под Харьковом уничтожили украинский состав с боеприпасами

В селе Буды Харьковской области был уничтожен украинский железнодорожный состав с боеприпасами. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского... | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T16:39+0300

2024-07-13T16:39+0300

2024-07-13T16:39+0300

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ДОНЕЦК, 13 июл - ПРАЙМ. В селе Буды Харьковской области был уничтожен украинский железнодорожный состав с боеприпасами. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Детонацию слышали в городе (Харькове — ред.). Первый прилет в 15.45, второй — в 16.10. Уничтожили состав с БК. В центре Харькова услышали, что ударили капитально", — заявил он. По словам Лебедева, в селе Буды находится большой железнодорожный узел со складами. Он отметил, что после удара в сторону Буд направились кареты скорой помощи.

https://1prime.ru/20240712/vsu-850050599.html

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сво, всу, боеприпасы, вс рф