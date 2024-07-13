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Под Харьковом уничтожили украинский состав с боеприпасами - 13.07.2024, ПРАЙМ
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Под Харьковом уничтожили украинский состав с боеприпасами
Под Харьковом уничтожили украинский состав с боеприпасами - 13.07.2024, ПРАЙМ
Под Харьковом уничтожили украинский состав с боеприпасами
В селе Буды Харьковской области был уничтожен украинский железнодорожный состав с боеприпасами. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T16:39+0300
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ДОНЕЦК, 13 июл - ПРАЙМ. В селе Буды Харьковской области был уничтожен украинский железнодорожный состав с боеприпасами. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Детонацию слышали в городе (Харькове — ред.). Первый прилет в 15.45, второй — в 16.10. Уничтожили состав с БК. В центре Харькова услышали, что ударили капитально", — заявил он. По словам Лебедева, в селе Буды находится большой железнодорожный узел со складами. Он отметил, что после удара в сторону Буд направились кареты скорой помощи.
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сво, всу, боеприпасы, вс рф
Спецоперация на Украине, СВО, ВСУ, Боеприпасы, ВС РФ
16:39 13.07.2024
 
Под Харьковом уничтожили украинский состав с боеприпасами

РИА Новости: в Харьковской области уничтожили украинский состав с боеприпасами

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ДОНЕЦК, 13 июл - ПРАЙМ. В селе Буды Харьковской области был уничтожен украинский железнодорожный состав с боеприпасами. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Детонацию слышали в городе (Харькове — ред.). Первый прилет в 15.45, второй — в 16.10. Уничтожили состав с БК. В центре Харькова услышали, что ударили капитально", — заявил он.
По словам Лебедева, в селе Буды находится большой железнодорожный узел со складами. Он отметил, что после удара в сторону Буд направились кареты скорой помощи.
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Спецоперация на УкраинеСВОВСУБоеприпасыВС РФ
 
 
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