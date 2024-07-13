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Подпольщики сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ - 13.07.2024, ПРАЙМ
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Подпольщики сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ
Подпольщики сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ - 13.07.2024, ПРАЙМ
Подпольщики сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ
В Херсоне уничтожен командный пункт ВСУ, в оккупированной части Херсонской области - семь пунктов управления беспилотниками, передали подпольщики организации... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T13:45+0300
2024-07-13T13:48+0300
спецоперация на украине
херсон
всу
вс россии
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МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. В Херсоне уничтожен командный пункт ВСУ, в оккупированной части Херсонской области - семь пунктов управления беспилотниками, передали подпольщики организации сопротивления.Как ранее сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, на правом берегу Днепра действует подпольное сопротивление из местных жителей "Русский Херсон", которые выявляют и передают координаты позиций Вооруженных сил Украины. В Telegram-канале подпольной организации указывается: "Благодаря информации от сочувствующих военнослужащих в ВСУ, мы получили координаты командного пункта в Херсоне. Удар по нему уничтожил сам командный пункт и как минимум десять нацистских боевиков". Вместе с тем сообщается, что благодаря переданным подпольем координатам, ВС России уничтожили в оккупированной части Херсонщины склад с матсредствами, семь пунктов управления беспилотниками, командный пункт, артиллерийское орудие и миномет.
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херсон, всу, вс россии
Спецоперация на Украине, Херсон, ВСУ, ВС России
13:45 13.07.2024 (обновлено: 13:48 13.07.2024)
 
Подпольщики сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ

Подпольщики сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ в Херсоне

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. В Херсоне уничтожен командный пункт ВСУ, в оккупированной части Херсонской области - семь пунктов управления беспилотниками, передали подпольщики организации сопротивления.
Как ранее сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, на правом берегу Днепра действует подпольное сопротивление из местных жителей "Русский Херсон", которые выявляют и передают координаты позиций Вооруженных сил Украины.
В Telegram-канале подпольной организации указывается: "Благодаря информации от сочувствующих военнослужащих в ВСУ, мы получили координаты командного пункта в Херсоне. Удар по нему уничтожил сам командный пункт и как минимум десять нацистских боевиков".
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Вместе с тем сообщается, что благодаря переданным подпольем координатам, ВС России уничтожили в оккупированной части Херсонщины склад с матсредствами, семь пунктов управления беспилотниками, командный пункт, артиллерийское орудие и миномет.
 
Спецоперация на УкраинеХерсонВСУВС России
 
 
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