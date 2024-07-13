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Подпольщики сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ

Подпольщики сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ - 13.07.2024, ПРАЙМ

Подпольщики сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ

В Херсоне уничтожен командный пункт ВСУ, в оккупированной части Херсонской области - семь пунктов управления беспилотниками, передали подпольщики организации... | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T13:45+0300

2024-07-13T13:45+0300

2024-07-13T13:48+0300

спецоперация на украине

херсон

всу

вс россии

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МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. В Херсоне уничтожен командный пункт ВСУ, в оккупированной части Херсонской области - семь пунктов управления беспилотниками, передали подпольщики организации сопротивления.Как ранее сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, на правом берегу Днепра действует подпольное сопротивление из местных жителей "Русский Херсон", которые выявляют и передают координаты позиций Вооруженных сил Украины. В Telegram-канале подпольной организации указывается: "Благодаря информации от сочувствующих военнослужащих в ВСУ, мы получили координаты командного пункта в Херсоне. Удар по нему уничтожил сам командный пункт и как минимум десять нацистских боевиков". Вместе с тем сообщается, что благодаря переданным подпольем координатам, ВС России уничтожили в оккупированной части Херсонщины склад с матсредствами, семь пунктов управления беспилотниками, командный пункт, артиллерийское орудие и миномет.

https://1prime.ru/20240710/aeroport-849975000.html

херсон

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херсон, всу, вс россии