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Подпольщики сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ
Подпольщики сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ - 13.07.2024, ПРАЙМ
Подпольщики сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ
В Херсоне уничтожен командный пункт ВСУ, в оккупированной части Херсонской области - семь пунктов управления беспилотниками, передали подпольщики организации... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T13:45+0300
2024-07-13T13:45+0300
2024-07-13T13:48+0300
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МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. В Херсоне уничтожен командный пункт ВСУ, в оккупированной части Херсонской области - семь пунктов управления беспилотниками, передали подпольщики организации сопротивления.Как ранее сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, на правом берегу Днепра действует подпольное сопротивление из местных жителей "Русский Херсон", которые выявляют и передают координаты позиций Вооруженных сил Украины. В Telegram-канале подпольной организации указывается: "Благодаря информации от сочувствующих военнослужащих в ВСУ, мы получили координаты командного пункта в Херсоне. Удар по нему уничтожил сам командный пункт и как минимум десять нацистских боевиков". Вместе с тем сообщается, что благодаря переданным подпольем координатам, ВС России уничтожили в оккупированной части Херсонщины склад с матсредствами, семь пунктов управления беспилотниками, командный пункт, артиллерийское орудие и миномет.
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херсон, всу, вс россии
Спецоперация на Украине, Херсон, ВСУ, ВС России
Подпольщики сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ
Подпольщики сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ в Херсоне
МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. В Херсоне уничтожен командный пункт ВСУ, в оккупированной части Херсонской области - семь пунктов управления беспилотниками, передали подпольщики организации сопротивления.
Как ранее сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, на правом берегу Днепра действует подпольное сопротивление из местных жителей "Русский Херсон", которые выявляют и передают координаты позиций Вооруженных сил Украины.
В Telegram-канале подпольной организации указывается: "Благодаря информации от сочувствующих военнослужащих в ВСУ, мы получили координаты командного пункта в Херсоне. Удар по нему уничтожил сам командный пункт и как минимум десять нацистских боевиков".
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Вместе с тем сообщается, что благодаря переданным подпольем координатам, ВС России уничтожили в оккупированной части Херсонщины склад с матсредствами, семь пунктов управления беспилотниками, командный пункт, артиллерийское орудие и миномет.