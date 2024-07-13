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В точке невозврата: на Западе неожиданно высказались о ходе спецоперации - 13.07.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240713/tochka-850080426.html
В точке невозврата: на Западе неожиданно высказались о ходе спецоперации
В точке невозврата: на Западе неожиданно высказались о ходе спецоперации - 13.07.2024, ПРАЙМ
В точке невозврата: на Западе неожиданно высказались о ходе спецоперации
Специальная военная операция на Украине достигла поворотного момента, когда ВСУ уже не способны избежать поражения, считает британский эксперт Александр... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T22:40+0300
2024-07-13T22:40+0300
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Специальная военная операция на Украине достигла поворотного момента, когда ВСУ уже не способны избежать поражения, считает британский эксперт Александр Меркурис. Такое мнение он выразил в своем блоге на YouTube."Ситуация на Украине ухудшается гораздо быстрее, чем люди думают, но мы уже очень близки к этому и, возможно, даже достигли точки невозврата", — заявил он.Меркурис полагает, что ВСУ сейчас находятся на пределе своих возможностей. Он пояснил, что украинские военные испытывают дефицит личного состава и утрачивают способность продолжать боевые действия.По мнению эксперта, "это знаменует собой последний этап специальной военной операции, которая приведет нас к окончательному поражению Украины и победе России".В начале июля глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный США и их союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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всу, вс рф, сво
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ, СВО
22:40 13.07.2024
 
В точке невозврата: на Западе неожиданно высказались о ходе спецоперации

Британский эксперт Меркурис: спецоперация на Украине достигла точки невозврата

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Специальная военная операция на Украине достигла поворотного момента, когда ВСУ уже не способны избежать поражения, считает британский эксперт Александр Меркурис. Такое мнение он выразил в своем блоге на YouTube.
"Ситуация на Украине ухудшается гораздо быстрее, чем люди думают, но мы уже очень близки к этому и, возможно, даже достигли точки невозврата", — заявил он.
Меркурис полагает, что ВСУ сейчас находятся на пределе своих возможностей. Он пояснил, что украинские военные испытывают дефицит личного состава и утрачивают способность продолжать боевые действия.
По мнению эксперта, "это знаменует собой последний этап специальной военной операции, которая приведет нас к окончательному поражению Украины и победе России".
В начале июля глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный США и их союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Спецоперация на УкраинеВСУВС РФСВО
 
 
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