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Российские войска нанесли удар по эшелону ВСУ в Харьковской области - 13.07.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Российские войска нанесли удар по эшелону ВСУ в Харьковской области
Российские войска нанесли удар по эшелону ВСУ в Харьковской области - 13.07.2024, ПРАЙМ
Российские войска нанесли удар по эшелону ВСУ в Харьковской области
Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" ударил по железнодорожному составу в Харьковской области. В результате удара были уничтожены... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T21:50+0300
2024-07-13T21:50+0300
спецоперация на украине
всу
минобороны рф
ракетный удар
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" ударил по железнодорожному составу в Харьковской области. В результате удара были уничтожены около 20 единиц украинской техники, в том числе три БМП Marder немецкого производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что удар был нанесен с применением двух оперативно-тактических ракет по месту стоянки железнодорожного эшелона 53-й ОМБР с боеприпасами в селе Буды Харьковской области. "В результате удара уничтожено около 20 единиц техники, в том числе 3 БМП "Мардер" и до 120 военнослужащих ВСУ", — сказано в сообщении. В ведомстве отметили, что контроль результатов огневого поражения производился с беспилотников Орлан-10. Минобороны РФ также опубликовало видеоролик, где виден момент удара по составу и горящая военная техника.
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всу, минобороны рф, ракетный удар
Спецоперация на Украине, ВСУ, Минобороны РФ, ракетный удар
21:50 13.07.2024
 
Российские войска нанесли удар по эшелону ВСУ в Харьковской области

МО: ВС РФ нанесли удар "Искандером" по стоянке эшелона ВСУ в Харьковской области

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" ударил по железнодорожному составу в Харьковской области. В результате удара были уничтожены около 20 единиц украинской техники, в том числе три БМП Marder немецкого производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что удар был нанесен с применением двух оперативно-тактических ракет по месту стоянки железнодорожного эшелона 53-й ОМБР с боеприпасами в селе Буды Харьковской области.
"В результате удара уничтожено около 20 единиц техники, в том числе 3 БМП "Мардер" и до 120 военнослужащих ВСУ", — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что контроль результатов огневого поражения производился с беспилотников Орлан-10.
Минобороны РФ также опубликовало видеоролик, где виден момент удара по составу и горящая военная техника.
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Спецоперация на УкраинеВСУМинобороны РФракетный удар
 
 
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