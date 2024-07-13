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Российские войска нанесли удар по эшелону ВСУ в Харьковской области

Российские войска нанесли удар по эшелону ВСУ в Харьковской области - 13.07.2024, ПРАЙМ

Российские войска нанесли удар по эшелону ВСУ в Харьковской области

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" ударил по железнодорожному составу в Харьковской области. В результате удара были уничтожены... | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T21:50+0300

2024-07-13T21:50+0300

2024-07-13T21:50+0300

спецоперация на украине

всу

минобороны рф

ракетный удар

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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" ударил по железнодорожному составу в Харьковской области. В результате удара были уничтожены около 20 единиц украинской техники, в том числе три БМП Marder немецкого производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что удар был нанесен с применением двух оперативно-тактических ракет по месту стоянки железнодорожного эшелона 53-й ОМБР с боеприпасами в селе Буды Харьковской области. "В результате удара уничтожено около 20 единиц техники, в том числе 3 БМП "Мардер" и до 120 военнослужащих ВСУ", — сказано в сообщении. В ведомстве отметили, что контроль результатов огневого поражения производился с беспилотников Орлан-10. Минобороны РФ также опубликовало видеоролик, где виден момент удара по составу и горящая военная техника.

https://1prime.ru/20240713/sklad-850079695.html

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всу, минобороны рф, ракетный удар