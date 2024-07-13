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Российские войска нанесли удар по эшелону ВСУ в Харьковской области
Российские войска нанесли удар по эшелону ВСУ в Харьковской области - 13.07.2024, ПРАЙМ
Российские войска нанесли удар по эшелону ВСУ в Харьковской области
Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" ударил по железнодорожному составу в Харьковской области. В результате удара были уничтожены... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T21:50+0300
2024-07-13T21:50+0300
2024-07-13T21:50+0300
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МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" ударил по железнодорожному составу в Харьковской области. В результате удара были уничтожены около 20 единиц украинской техники, в том числе три БМП Marder немецкого производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что удар был нанесен с применением двух оперативно-тактических ракет по месту стоянки железнодорожного эшелона 53-й ОМБР с боеприпасами в селе Буды Харьковской области. "В результате удара уничтожено около 20 единиц техники, в том числе 3 БМП "Мардер" и до 120 военнослужащих ВСУ", — сказано в сообщении. В ведомстве отметили, что контроль результатов огневого поражения производился с беспилотников Орлан-10. Минобороны РФ также опубликовало видеоролик, где виден момент удара по составу и горящая военная техника.
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всу, минобороны рф, ракетный удар
Спецоперация на Украине, ВСУ, Минобороны РФ, ракетный удар
Российские войска нанесли удар по эшелону ВСУ в Харьковской области
МО: ВС РФ нанесли удар "Искандером" по стоянке эшелона ВСУ в Харьковской области
МОСКВА, 13 июл - ПРАЙМ. Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" ударил по железнодорожному составу в Харьковской области. В результате удара были уничтожены около 20 единиц украинской техники, в том числе три БМП Marder немецкого производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что удар был нанесен с применением двух оперативно-тактических ракет по месту стоянки железнодорожного эшелона 53-й ОМБР с боеприпасами в селе Буды Харьковской области.
"В результате удара уничтожено около 20 единиц техники, в том числе 3 БМП "Мардер" и до 120 военнослужащих ВСУ", — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что контроль результатов огневого поражения производился с беспилотников Орлан-10.
Минобороны РФ также опубликовало видеоролик, где виден момент удара по составу и горящая военная техника.
ВС России уничтожили высший офицерский состав ВСУ и наемников под Одессой