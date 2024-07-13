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Нашли выход. Рубль все меньше зависит от того, что скажут в США

Нашли выход. Рубль все меньше зависит от того, что скажут в США - 13.07.2024, ПРАЙМ

Нашли выход. Рубль все меньше зависит от того, что скажут в США

Рубль продолжает адаптироваться к новым санкционным ограничениям – на ближайшей неделе ожидается сохранение относительной стабильности, подкрепленной... | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T03:03+0300

2024-07-13T03:03+0300

2024-07-13T03:03+0300

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МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. Рубль продолжает адаптироваться к новым санкционным ограничениям – на ближайшей неделе ожидается сохранение относительной стабильности, подкрепленной внутренними факторами. При этом происходящее в США стремительно теряет значимость, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.По его словам, ключевыми факторами, влияющими на динамику рубля, остаются цены на нефть, продажи валютной выручки экспортерами, высокая ключевая ставка и слабый спрос на иностранную валюту со стороны импортеров. Также значительное влияние оказывают действия Минфина и ЦБ РФ в рамках бюджетного правила.Согласно обзору рисков финансовых рынков, опубликованному Банком России, после введения ограничений на валютном рынке произошли существенные изменения. Юань стал доминирующей валютой, на которую приходится 99,6% всех биржевых операций. Среднедневной объем биржевых торгов снизился на 32,7%, а общий месячный объем - на 33,3% до 6,3 триллиона рублей. Изменились роли участников рынка: нефинансовые организации стали основными продавцами валюты, системно значимые банки сократили продажи, а не системно значимые банки увеличили покупки."На предстоящей неделе с 15 по 19 июля ожидается продолжение консолидации рубля с тенденцией к небольшому ослаблению. Прогнозируется сохранение торгового диапазона 86,50-90,00 рублей за доллар. Для евро ожидается диапазон 93,45-97,50 рубля, а для юаня - 11,50-12,40 рублей. По нефти марки Brent сохраняется потенциал роста к уровню 90 долларов за баррель при условии преодоления сопротивления на 87,50 долларов", - прогнозирует Антонов.Среди важных событий предстоящей недели стоит отметить выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла 15 июля, публикацию данных по промышленному производству США за июнь 17 июля, а также выступления членов FOMC 19 июля. Однако влияние этих событий на рубль может быть ограниченным из-за действующих санкций.Российский валютный рынок продолжает адаптироваться к новым условиям после введения санкций против Московской биржи в середине июня. Наблюдается улучшение ликвидности на внебиржевом межбанковском рынке. Рубль сохраняет относительную стабильность благодаря комбинации факторов поддержки и давления, а участники рынка внимательно следят за действиями монетарных властей и геополитическими событиями, которые могут повлиять на курс в ближайшей перспективе, заключил аналитик.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владислав антонов, bitriver, курсы валют, реальный эффективный курс рубля, курс доллара к рублю цб рф, эксклюзив