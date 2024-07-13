Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генассамблею ООН обвинили в шарлатанстве - 13.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240713/zaes-850074423.html
Генассамблею ООН обвинили в шарлатанстве
Генассамблею ООН обвинили в шарлатанстве - 13.07.2024, ПРАЙМ
Генассамблею ООН обвинили в шарлатанстве
Проект украинской резолюции, которую одобрила Генассамблеей ООН, с требованием к России вывести войска с территории Запорожской АЭС является шарлатанством,... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T09:44+0300
2024-07-13T09:53+0300
спецоперация на украине
генассамблея оон
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/83797/69/837976989_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_2a29eef4f36f1a3bcdb647198c3467ec.jpg
МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. Проект украинской резолюции, которую одобрила Генассамблеей ООН, с требованием к России вывести войска с территории Запорожской АЭС является шарлатанством, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Ранее Генассамблея ООН одобрила резолюцию, требующую от России вывести войска с территории Запорожской АЭС и передать ее под контроль Украины. "За" резолюцию проголосовали 99 стран, "против" - девять стран , воздержались - 60. Резолюция Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой, как резолюция Совбеза ООН. "Их требования несостоятельны и являются шарлатанством, так как основаны на невежестве и попытке обмануть окружающих, - завил Рогов. - Войск на Запорожской АЭС нет. Это в том числе признано миссией наблюдателей МАГАТЭ. На атомной станции находится охрана Росгвардии, что не просто допустимо, а необходимо по всем регламентам безопасности". Вместе с тем председатель комиссии Общественной палаты отметил, что ЗАЭС - российская собственность, на которую никто не имеет права посягать.
https://1prime.ru/20240712/dron-850035420.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83797/69/837976989_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_a6acae92c1d8c50d8a3806de1817f82e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
генассамблея оон, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Генассамблея ООН, экспертное мнение
09:44 13.07.2024 (обновлено: 09:53 13.07.2024)
 
Генассамблею ООН обвинили в шарлатанстве

Рогов: требование Генассамблеи ООН вывести войска из ЗАЭС - шарлатанство

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. Проект украинской резолюции, которую одобрила Генассамблеей ООН, с требованием к России вывести войска с территории Запорожской АЭС является шарлатанством, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Ранее Генассамблея ООН одобрила резолюцию, требующую от России вывести войска с территории Запорожской АЭС и передать ее под контроль Украины. "За" резолюцию проголосовали 99 стран, "против" - девять стран , воздержались - 60. Резолюция Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой, как резолюция Совбеза ООН.
"Их требования несостоятельны и являются шарлатанством, так как основаны на невежестве и попытке обмануть окружающих, - завил Рогов. - Войск на Запорожской АЭС нет. Это в том числе признано миссией наблюдателей МАГАТЭ. На атомной станции находится охрана Росгвардии, что не просто допустимо, а необходимо по всем регламентам безопасности".
Дмитрий Полянский
Полянский показал в ООН дрон, которым Киев ударил по ЗАЭС
Вчера, 09:24
Вместе с тем председатель комиссии Общественной палаты отметил, что ЗАЭС - российская собственность, на которую никто не имеет права посягать.
 
Спецоперация на УкраинеГенассамблея ООНэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала