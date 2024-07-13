https://1prime.ru/20240713/zaes-850074423.html

Генассамблею ООН обвинили в шарлатанстве

Генассамблею ООН обвинили в шарлатанстве - 13.07.2024, ПРАЙМ

Генассамблею ООН обвинили в шарлатанстве

Проект украинской резолюции, которую одобрила Генассамблеей ООН, с требованием к России вывести войска с территории Запорожской АЭС является шарлатанством,... | 13.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-13T09:44+0300

2024-07-13T09:44+0300

2024-07-13T09:53+0300

спецоперация на украине

генассамблея оон

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/83797/69/837976989_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_2a29eef4f36f1a3bcdb647198c3467ec.jpg

МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. Проект украинской резолюции, которую одобрила Генассамблеей ООН, с требованием к России вывести войска с территории Запорожской АЭС является шарлатанством, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Ранее Генассамблея ООН одобрила резолюцию, требующую от России вывести войска с территории Запорожской АЭС и передать ее под контроль Украины. "За" резолюцию проголосовали 99 стран, "против" - девять стран , воздержались - 60. Резолюция Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой, как резолюция Совбеза ООН. "Их требования несостоятельны и являются шарлатанством, так как основаны на невежестве и попытке обмануть окружающих, - завил Рогов. - Войск на Запорожской АЭС нет. Это в том числе признано миссией наблюдателей МАГАТЭ. На атомной станции находится охрана Росгвардии, что не просто допустимо, а необходимо по всем регламентам безопасности". Вместе с тем председатель комиссии Общественной палаты отметил, что ЗАЭС - российская собственность, на которую никто не имеет права посягать.

https://1prime.ru/20240712/dron-850035420.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

генассамблея оон, экспертное мнение