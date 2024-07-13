https://1prime.ru/20240713/zaes-850074423.html
Генассамблею ООН обвинили в шарлатанстве
Генассамблею ООН обвинили в шарлатанстве - 13.07.2024, ПРАЙМ
Генассамблею ООН обвинили в шарлатанстве
Проект украинской резолюции, которую одобрила Генассамблеей ООН, с требованием к России вывести войска с территории Запорожской АЭС является шарлатанством,... | 13.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-13T09:44+0300
2024-07-13T09:44+0300
2024-07-13T09:53+0300
спецоперация на украине
генассамблея оон
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/83797/69/837976989_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_2a29eef4f36f1a3bcdb647198c3467ec.jpg
МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. Проект украинской резолюции, которую одобрила Генассамблеей ООН, с требованием к России вывести войска с территории Запорожской АЭС является шарлатанством, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Ранее Генассамблея ООН одобрила резолюцию, требующую от России вывести войска с территории Запорожской АЭС и передать ее под контроль Украины. "За" резолюцию проголосовали 99 стран, "против" - девять стран , воздержались - 60. Резолюция Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой, как резолюция Совбеза ООН. "Их требования несостоятельны и являются шарлатанством, так как основаны на невежестве и попытке обмануть окружающих, - завил Рогов. - Войск на Запорожской АЭС нет. Это в том числе признано миссией наблюдателей МАГАТЭ. На атомной станции находится охрана Росгвардии, что не просто допустимо, а необходимо по всем регламентам безопасности". Вместе с тем председатель комиссии Общественной палаты отметил, что ЗАЭС - российская собственность, на которую никто не имеет права посягать.
https://1prime.ru/20240712/dron-850035420.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83797/69/837976989_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_a6acae92c1d8c50d8a3806de1817f82e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генассамблея оон, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Генассамблея ООН, экспертное мнение
Генассамблею ООН обвинили в шарлатанстве
Рогов: требование Генассамблеи ООН вывести войска из ЗАЭС - шарлатанство
МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. Проект украинской резолюции, которую одобрила Генассамблеей ООН, с требованием к России вывести войска с территории Запорожской АЭС является шарлатанством, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Ранее Генассамблея ООН одобрила резолюцию, требующую от России вывести войска с территории Запорожской АЭС и передать ее под контроль Украины. "За" резолюцию проголосовали 99 стран, "против" - девять стран , воздержались - 60. Резолюция Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой, как резолюция Совбеза ООН.
"Их требования несостоятельны и являются шарлатанством, так как основаны на невежестве и попытке обмануть окружающих, - завил Рогов. - Войск на Запорожской АЭС нет. Это в том числе признано миссией наблюдателей МАГАТЭ. На атомной станции находится охрана Росгвардии, что не просто допустимо, а необходимо по всем регламентам безопасности".
Полянский показал в ООН дрон, которым Киев ударил по ЗАЭС
Вместе с тем председатель комиссии Общественной палаты отметил, что ЗАЭС - российская собственность, на которую никто не имеет права посягать.