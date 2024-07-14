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Помещения и виноградники Абрау-Дюрсо вне опасности, сообщили в компании
Помещения и виноградники Абрау-Дюрсо вне опасности, сообщили в компании - 14.07.2024, ПРАЙМ
Помещения и виноградники Абрау-Дюрсо вне опасности, сообщили в компании
Инфраструктура Центра туризма, а также производственные помещения и виноградники Абрау-Дюрсо вне опасности, так как находятся вдали от основного очага пожара,... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T21:46+0300
2024-07-14T21:46+0300
2024-07-14T21:46+0300
происшествия
новороссийск
абрау-дюрсо
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КРАСНОДАР, 14 июл - ПРАЙМ. Инфраструктура Центра туризма, а также производственные помещения и виноградники Абрау-Дюрсо вне опасности, так как находятся вдали от основного очага пожара, сообщили РИА Новости в компании.В воскресенье в МЧС РФ информировали о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 51 гектар. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером воскресенья лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда люди были эвакуированы заблаговременно."На данный момент инфраструктура Центра туризма, а также производственные помещения и виноградники вне опасности, так как объекты курорта Абрау-Дюрсо и виноградарского хозяйства находятся вдали от основного очага пожара. Но мы очень обеспокоены ситуацией, следим за развитием событий, находимся в тесном контакте с МЧС и местной администрацией", - сообщили в компании.
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новороссийск, абрау-дюрсо, пожар
Происшествия, НОВОРОССИЙСК, Абрау-Дюрсо, пожар
Помещения и виноградники Абрау-Дюрсо вне опасности, сообщили в компании
"Абрау-Дюрсо": производственные помещения и виноградники компании вне опасности
КРАСНОДАР, 14 июл - ПРАЙМ. Инфраструктура Центра туризма, а также производственные помещения и виноградники Абрау-Дюрсо вне опасности, так как находятся вдали от основного очага пожара, сообщили РИА Новости в компании.
В воскресенье в МЧС РФ информировали о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 51 гектар. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером воскресенья лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда люди были эвакуированы заблаговременно.
"На данный момент инфраструктура Центра туризма, а также производственные помещения и виноградники вне опасности, так как объекты курорта Абрау-Дюрсо и виноградарского хозяйства находятся вдали от основного очага пожара. Но мы очень обеспокоены ситуацией, следим за развитием событий, находимся в тесном контакте с МЧС и местной администрацией", - сообщили в компании.
Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на три базы отдыха