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Помещения и виноградники Абрау-Дюрсо вне опасности, сообщили в компании

Помещения и виноградники Абрау-Дюрсо вне опасности, сообщили в компании - 14.07.2024, ПРАЙМ

Помещения и виноградники Абрау-Дюрсо вне опасности, сообщили в компании

Инфраструктура Центра туризма, а также производственные помещения и виноградники Абрау-Дюрсо вне опасности, так как находятся вдали от основного очага пожара,... | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T21:46+0300

2024-07-14T21:46+0300

2024-07-14T21:46+0300

происшествия

новороссийск

абрау-дюрсо

пожар

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КРАСНОДАР, 14 июл - ПРАЙМ. Инфраструктура Центра туризма, а также производственные помещения и виноградники Абрау-Дюрсо вне опасности, так как находятся вдали от основного очага пожара, сообщили РИА Новости в компании.В воскресенье в МЧС РФ информировали о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 51 гектар. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером воскресенья лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда люди были эвакуированы заблаговременно."На данный момент инфраструктура Центра туризма, а также производственные помещения и виноградники вне опасности, так как объекты курорта Абрау-Дюрсо и виноградарского хозяйства находятся вдали от основного очага пожара. Но мы очень обеспокоены ситуацией, следим за развитием событий, находимся в тесном контакте с МЧС и местной администрацией", - сообщили в компании.

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новороссийск

абрау-дюрсо

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новороссийск, абрау-дюрсо, пожар