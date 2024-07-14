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РБК: экспорт из Китая в Россию в июне вырос на 5,1% после спада
РБК: экспорт из Китая в Россию в июне вырос на 5,1% после спада - 14.07.2024, ПРАЙМ
РБК: экспорт из Китая в Россию в июне вырос на 5,1% после спада
Товарный экспорт из Китая в Россию вырос в июне на 5,1% год к году и достиг 70,23 миллиарда юаней, сообщил РБК со ссылкой на данные Главного таможенного... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T19:43+0300
2024-07-14T19:43+0300
2024-07-14T20:32+0300
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Товарный экспорт из Китая в Россию вырос в июне на 5,1% год к году и достиг 70,23 миллиарда юаней, сообщил РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.Объем поставок в РФ растет уже второй месяц подряд, пишет РБК. В мае рост составил 1,8%. В публикации отмечается, что данный позитивный тренд говорит о преодолении трудностей с торговлей, возникших в марте-апреле на фоне проблем с платежами, когда юаневый экспорт в Россию упал почти на 11% в годовом выражении.РБК также сообщил, что в целом за первые два квартала 2024 года экспорт товаров из КНР в Россию вырос на два процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 366,81 миллиарда юаней.
https://1prime.ru/20240712/kitay-850054446.html
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китай, россия, экспорт китая, международная торговля
Экономика, КИТАЙ, РОССИЯ, экспорт Китая, международная торговля
РБК: экспорт из Китая в Россию в июне вырос на 5,1% после спада
РБК: Китай и Россия преодолели весенний спад поставок из-за проблем с платежами