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Bloomberg: Европа осознала, что больше не может полагаться на США
Bloomberg: Европа осознала, что больше не может полагаться на США - 14.07.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: Европа осознала, что больше не может полагаться на США
Саммит НАТО в Вашингтоне продемонстрировал европейским союзникам Соединенных Штатов по альянсу, что они больше не могут полагаться на США в вопросах своей... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T13:38+0300
2024-07-14T13:38+0300
2024-07-14T13:39+0300
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МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. Саммит НАТО в Вашингтоне продемонстрировал европейским союзникам Соединенных Штатов по альянсу, что они больше не могут полагаться на США в вопросах своей безопасности, независимо, кто победит на ноябрьских выборах президента, утверждается в публикации Bloomberg.Как отмечается, европейские государства-члены НАТО продолжительное время полагали, что для них слабый Джо Байден в качестве президента США предпочтительнее непредсказуемого Дональда Трампа. Теперь же они уже начинают мириться, что, независимо, кто в ноябре станет хозяином Белого, американские приоритеты все чаще будут смещаться в сторону от НАТО.Ссылаясь на оценки экспертов, агентство пишет, что для Европы разница между Байденом и Трампом может состоять только в том, "более поэтапно" будет сокращаться сотрудничество с США в оборонной сфере или "более разрушительно".В любом случае, как считают авторы материала, саммит НАТО стал "поворотным моментом для Европы", наглядно показав, что ей придется самостоятельно заботиться о наращивании своего оборонного потенциала, кто бы ни стал следующим президентом США.
https://1prime.ru/20240713/sholts-850074251.html
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европа, сша, защита
Вооружения, ЕВРОПА, США, защита
Bloomberg: Европа осознала, что больше не может полагаться на США
Bloomberg: Европа понимает, что больше не может полагаться на защиту США
МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ.
Саммит НАТО в Вашингтоне продемонстрировал европейским союзникам Соединенных Штатов по альянсу, что они больше не могут полагаться на США в вопросах своей безопасности, независимо, кто победит на ноябрьских выборах президента, утверждается в публикации Bloomberg
.
Как отмечается, европейские государства-члены НАТО продолжительное время полагали, что для них слабый Джо Байден в качестве президента США предпочтительнее непредсказуемого Дональда Трампа. Теперь же они уже начинают мириться, что, независимо, кто в ноябре станет хозяином Белого, американские приоритеты все чаще будут смещаться в сторону от НАТО.
Ссылаясь на оценки экспертов, агентство пишет, что для Европы разница между Байденом и Трампом может состоять только в том, "более поэтапно" будет сокращаться сотрудничество с США в оборонной сфере или "более разрушительно".
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В любом случае, как считают авторы материала, саммит НАТО стал "поворотным моментом для Европы", наглядно показав, что ей придется самостоятельно заботиться о наращивании своего оборонного потенциала, кто бы ни стал следующим президентом США.