https://1prime.ru/20240714/f16-850094547.html

"Будет унижением". Во Франции сделали неожиданный прогноз по F-16 для ВСУ

"Будет унижением". Во Франции сделали неожиданный прогноз по F-16 для ВСУ - 14.07.2024, ПРАЙМ

"Будет унижением". Во Франции сделали неожиданный прогноз по F-16 для ВСУ

Передача Западом самолетов F-16 Киеву может привести к тому, что они достанутся российским экспертам, пусть даже и после того, как эти истребители собьют,... | 14.07.2024, ПРАЙМ

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вооружения

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нато

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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Передача Западом самолетов F-16 Киеву может привести к тому, что они достанутся российским экспертам, пусть даже и после того, как эти истребители собьют, считает эксперт Галлагер Фенуик. Об этом он заявил в эфире LCI."Захват F-16 приведет к двум вещам. Первое — демонстрация их на Красной площади потенциально будет унижением. Второе — более тревожное и более конкретное последствие — захват приведет к тому, что их можно будет изучить, посмотреть, как работают приборы", — предупредил он.В 2023 году Нидерланды и Дания дали свое согласие на передачу Украине F-16. На текущей неделе госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон и его союзники "прямо сейчас" направляют Киеву истребители, которые поступят этим летом.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва будет рассматривать передачу как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти истребители будут уничтожать так же, как и другие виды вооружений, указал министр.Россия ранее направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240714/samolety-850088419.html

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россия, украина, нато, f-16