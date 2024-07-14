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"Будет унижением". Во Франции сделали неожиданный прогноз по F-16 для ВСУ - 14.07.2024, ПРАЙМ
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"Будет унижением". Во Франции сделали неожиданный прогноз по F-16 для ВСУ
"Будет унижением". Во Франции сделали неожиданный прогноз по F-16 для ВСУ - 14.07.2024, ПРАЙМ
"Будет унижением". Во Франции сделали неожиданный прогноз по F-16 для ВСУ
Передача Западом самолетов F-16 Киеву может привести к тому, что они достанутся российским экспертам, пусть даже и после того, как эти истребители собьют,... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T22:14+0300
2024-07-14T22:14+0300
вооружения
россия
украина
нато
f-16
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Передача Западом самолетов F-16 Киеву может привести к тому, что они достанутся российским экспертам, пусть даже и после того, как эти истребители собьют, считает эксперт Галлагер Фенуик. Об этом он заявил в эфире LCI."Захват F-16 приведет к двум вещам. Первое — демонстрация их на Красной площади потенциально будет унижением. Второе — более тревожное и более конкретное последствие — захват приведет к тому, что их можно будет изучить, посмотреть, как работают приборы", — предупредил он.В 2023 году Нидерланды и Дания дали свое согласие на передачу Украине F-16. На текущей неделе госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон и его союзники "прямо сейчас" направляют Киеву истребители, которые поступят этим летом.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва будет рассматривать передачу как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти истребители будут уничтожать так же, как и другие виды вооружений, указал министр.Россия ранее направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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россия, украина, нато, f-16
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, F-16
22:14 14.07.2024
 
"Будет унижением". Во Франции сделали неожиданный прогноз по F-16 для ВСУ

Фенуик: демонстрация Россией сбитых на Украине F-16 будет унижением для Запада

© РИА Новости . Мария Диментова | Перейти в медиабанкАмериканский многоцелевой лёгкий истребитель F-16
Американский многоцелевой лёгкий истребитель F-16 - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . Мария Диментова
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Передача Западом самолетов F-16 Киеву может привести к тому, что они достанутся российским экспертам, пусть даже и после того, как эти истребители собьют, считает эксперт Галлагер Фенуик. Об этом он заявил в эфире LCI.
"Захват F-16 приведет к двум вещам. Первое — демонстрация их на Красной площади потенциально будет унижением. Второе — более тревожное и более конкретное последствие — захват приведет к тому, что их можно будет изучить, посмотреть, как работают приборы", — предупредил он.
В 2023 году Нидерланды и Дания дали свое согласие на передачу Украине F-16. На текущей неделе госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон и его союзники "прямо сейчас" направляют Киеву истребители, которые поступят этим летом.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва будет рассматривать передачу как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти истребители будут уничтожать так же, как и другие виды вооружений, указал министр.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Самолеты F-16 - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
СМИ оценили шансы НАТО на господство в воздухе при конфликте с Россией
12:55
 
ВооруженияРОССИЯУКРАИНАНАТОF-16
 
 
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