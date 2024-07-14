https://1prime.ru/20240714/fitso-850087571.html

"Сценарий как под копирку". Фицо высказался о покушении на Трампа

"Сценарий как под копирку". Фицо высказался о покушении на Трампа - 14.07.2024, ПРАЙМ

"Сценарий как под копирку". Фицо высказался о покушении на Трампа

Политические оппоненты Дональда Трампа провоцирую общество. Сценарий стрельбы в Соединенных Штатах "под копирку" такой же, как в Словакии, написал в соцсети... | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T11:36+0300

2024-07-14T11:36+0300

2024-07-14T11:42+0300

происшествия

роберт фицо

дональд трамп

стрельба

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МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. Политические оппоненты Дональда Трампа провоцирую общество. Сценарий стрельбы в Соединенных Штатах "под копирку" такой же, как в Словакии, написал в соцсети премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который недавно сам пережил покушение."Сценарий как под копирку, - утверждает словацкий премьер. - Политические оппоненты Трампа пытаются его закрыть, а когда им это не удается, то они лишь подстрекают общество, пока какой-то бедняга не берется за оружие".При этом Фицо спрогнозировал, что скоро "последуют речи о необходимости примирения, спокойствия и прощения".Покушение на Трампа произошло во время его выступления на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, за два дня до открытия общенационального съезда Республиканской партии США в Милуоки (штат Висконсин), где, как ожидалось, Трампа должны были официально объявить кандидатом в президенты на намеченных на ноябрь выборах.Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который открыл стрельбу по сцене. Им, как подтвердило ФБР, оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.В результате стрельбы один из зрителей погиб, еще двое получили тяжелые ранения.Впоследствии ФБР признало, что на Трампа было совершено покушении, и заявило, что власти США не знали заранее о подготовке преступления.

https://1prime.ru/20240605/sumasshedshiy-848870860.html

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роберт фицо, дональд трамп, стрельба