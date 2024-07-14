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"Сценарий как под копирку". Фицо высказался о покушении на Трампа - 14.07.2024, ПРАЙМ
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"Сценарий как под копирку". Фицо высказался о покушении на Трампа
"Сценарий как под копирку". Фицо высказался о покушении на Трампа - 14.07.2024, ПРАЙМ
"Сценарий как под копирку". Фицо высказался о покушении на Трампа
Политические оппоненты Дональда Трампа провоцирую общество. Сценарий стрельбы в Соединенных Штатах "под копирку" такой же, как в Словакии, написал в соцсети... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T11:36+0300
2024-07-14T11:42+0300
происшествия
роберт фицо
дональд трамп
стрельба
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МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. Политические оппоненты Дональда Трампа провоцирую общество. Сценарий стрельбы в Соединенных Штатах "под копирку" такой же, как в Словакии, написал в соцсети премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который недавно сам пережил покушение."Сценарий как под копирку, - утверждает словацкий премьер. - Политические оппоненты Трампа пытаются его закрыть, а когда им это не удается, то они лишь подстрекают общество, пока какой-то бедняга не берется за оружие".При этом Фицо спрогнозировал, что скоро "последуют речи о необходимости примирения, спокойствия и прощения".Покушение на Трампа произошло во время его выступления на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, за два дня до открытия общенационального съезда Республиканской партии США в Милуоки (штат Висконсин), где, как ожидалось, Трампа должны были официально объявить кандидатом в президенты на намеченных на ноябрь выборах.Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который открыл стрельбу по сцене. Им, как подтвердило ФБР, оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.В результате стрельбы один из зрителей погиб, еще двое получили тяжелые ранения.Впоследствии ФБР признало, что на Трампа было совершено покушении, и заявило, что власти США не знали заранее о подготовке преступления.
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роберт фицо, дональд трамп, стрельба
Происшествия, Роберт Фицо, Дональд Трамп, стрельба
11:36 14.07.2024 (обновлено: 11:42 14.07.2024)
 
"Сценарий как под копирку". Фицо высказался о покушении на Трампа

Премьер Словакии Фицо об атаке на Трампа: сценарий как под копирку

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
Прилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
© Фотохост-агентство
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МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. Политические оппоненты Дональда Трампа провоцирую общество. Сценарий стрельбы в Соединенных Штатах "под копирку" такой же, как в Словакии, написал в соцсети премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который недавно сам пережил покушение.
"Сценарий как под копирку, - утверждает словацкий премьер. - Политические оппоненты Трампа пытаются его закрыть, а когда им это не удается, то они лишь подстрекают общество, пока какой-то бедняга не берется за оружие".
При этом Фицо спрогнозировал, что скоро "последуют речи о необходимости примирения, спокойствия и прощения".
Покушение на Трампа произошло во время его выступления на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, за два дня до открытия общенационального съезда Республиканской партии США в Милуоки (штат Висконсин), где, как ожидалось, Трампа должны были официально объявить кандидатом в президенты на намеченных на ноябрь выборах.
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Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который открыл стрельбу по сцене. Им, как подтвердило ФБР, оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.
В результате стрельбы один из зрителей погиб, еще двое получили тяжелые ранения.
Впоследствии ФБР признало, что на Трампа было совершено покушении, и заявило, что власти США не знали заранее о подготовке преступления.
 
ПроисшествияРоберт ФицоДональд Трампстрельба
 
 
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