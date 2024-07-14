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Крупный КПП на границе Белоруссии и Литвы не пропускает транспорт в ЕС

Крупный КПП на границе Белоруссии и Литвы не пропускает транспорт в ЕС - 14.07.2024, ПРАЙМ

Крупный КПП на границе Белоруссии и Литвы не пропускает транспорт в ЕС

Оформление транспорта на въезд в Литву из Белоруссии приостановлено в крупном пограничном пункте пропуска из-за сбоев в работе программного обеспечения на... | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T11:31+0300

2024-07-14T11:31+0300

2024-07-14T11:31+0300

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МИНСК, 14 июл – ПРАЙМ. Оформление транспорта на въезд в Литву из Белоруссии приостановлено в крупном пограничном пункте пропуска из-за сбоев в работе программного обеспечения на литовской стороне, сообщил белорусский Госпогранкомитет. "По информации сопредельной стороны, с 3.00 (совпадет с мск) 14 июля в литовском пункте пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский – "Каменный Лог") отмечаются проблемы в работе программного обеспечения. В этой связи сопредельной стороной по техническим причинам временно приостановлено оформление легкового и грузового транспорта, следующего в Литву", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского ведомства. Отмечается, что в направлении Белоруссии оформление производится в штатном режиме. По информации белорусских пограничников на 10.00 мск, в пункте пропуска "Каменный Лог" выезда в Литву ожидают свыше 460 фур, 60 легковых авто, 11 автобусов. В еще одном функционирующем пункте пропуска на белорусско-литовской границы "Бенякони" выезда из Белоруссии ожидают свыше 530 грузовиков и более 60 легковушек. Ранее белорусские пограничный и таможенный комитеты неоднократно отмечали, что на границе с соседними странами ЕС фиксируются очереди автомобилей из-за того, что контрольные службы сопредельных государств не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и не принимают меры по сокращению скопления машин. При этом из-за решений Польши на белорусско-польской границе в настоящее время работает лишь один КПП для грузового транспорта и один - для легкового. В сентябре латвийской стороной было принято решение приостановить работу одного из двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией. С 1 марта Литва закрыла пункты пропуска "Лаворишкес" (с белорусской стороны - "Котловка") и "Райгардас" ("Привалка") на границе с Белоруссией. В августе прошлого года власти Литвы временно закрыли пограничные пункты "Шумскас" ("Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией, объяснив это "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся - "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони").

https://1prime.ru/20240711/litva-850017723.html

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белоруссия, литва, кпп