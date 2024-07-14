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"Киев сигнализирует": стало известно о неожиданном плане Украины по России
"Киев сигнализирует": стало известно о неожиданном плане Украины по России - 14.07.2024, ПРАЙМ
"Киев сигнализирует": стало известно о неожиданном плане Украины по России
Киев допускает возможность запуска процесса мирных переговоров с Москвой, считает корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли. | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T23:44+0300
2024-07-14T23:44+0300
2024-07-14T23:44+0300
политика
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владимир зеленский
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Киев допускает возможность запуска процесса мирных переговоров с Москвой, считает корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли.По его мнению, в то время как Владимир Зеленский продолжает публично работать над укреплением военного арсенала своей страны и призывает Вашингтон и Запад снять еще больше ограничений на использование оружия, "Киев также сигнализирует о потенциальной открытости для переговоров с Москвой в будущем".Журналист считает, что Киев не исключает переговоров с РФ, скорее всего, из-за провала швейцарского саммита по Украине. Отсутствие на мероприятии представителей многих стран и в первую очередь КНР из-за того, что представители России там не присутствовали, заставило Украину действовать более оперативно, отметил он."Мирная" конференция в Швейцарии проходила 15-16 июня, в ней приняли участие около 80 стран. Президенты США, Китая и Бразилии не присутствовали. Россия также не получила приглашение на конференцию.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД заявлял, что саммит не является переговорами. По его словам, конференция — стремление группы стран продавливать свою линию и решать вопросы, которые прямо затрагивают интересы и безопасность России, по своему усмотрению.Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также включает в себя призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. Документ также предполагает необходимость диалога между всеми сторонами для разрешения конфликта.В июне Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
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украина, владимир зеленский, переговоры, россия
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, переговоры, РОССИЯ
"Киев сигнализирует": стало известно о неожиданном плане Украины по России
Responsible Statecraft: Украина не исключает начала переговоров с Россией
МОСКВА, 14 июл
— ПРАЙМ.
Киев допускает возможность запуска процесса мирных переговоров с Москвой, считает корреспондент Responsible Statecraft
Блейз Малли.
По его мнению, в то время как Владимир Зеленский продолжает публично работать над укреплением военного арсенала своей страны и призывает Вашингтон и Запад снять еще больше ограничений на использование оружия, "Киев также сигнализирует о потенциальной открытости для переговоров с Москвой в будущем".
Журналист считает, что Киев не исключает переговоров с РФ, скорее всего, из-за провала швейцарского саммита по Украине. Отсутствие на мероприятии представителей многих стран и в первую очередь КНР из-за того, что представители России там не присутствовали, заставило Украину действовать более оперативно, отметил он.
"Мирная" конференция в Швейцарии проходила 15-16 июня, в ней приняли участие около 80 стран. Президенты США, Китая и Бразилии не присутствовали. Россия также не получила приглашение на конференцию.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД заявлял, что саммит не является переговорами. По его словам, конференция — стремление группы стран продавливать свою линию и решать вопросы, которые прямо затрагивают интересы и безопасность России, по своему усмотрению.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также включает в себя призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. Документ также предполагает необходимость диалога между всеми сторонами для разрешения конфликта.
В июне Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
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