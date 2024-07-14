https://1prime.ru/20240714/kreml-850089699.html

В Кремле прокомментировали идею Запада о полной изоляции России

В Кремле прокомментировали идею Запада о полной изоляции России - 14.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали идею Запада о полной изоляции России

По мнению Запада, все страны обязаны гарантировать России полную изоляцию, но эта линия контрастирует с интересами других больших государств, заявил в эфире... | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T14:54+0300

2024-07-14T14:54+0300

2024-07-14T14:54+0300

политика

россия

запад

дмитрий песков

изоляция россии

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июл - ПРАЙМ. По мнению Запада, все страны обязаны гарантировать России полную изоляцию, но эта линия контрастирует с интересами других больших государств, заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Они считают, что все страны должны идти в унисон с линией Запада на то, чтобы гарантировать России полную изоляцию, полное забвение в международных делах, но очевидно, что такая линия контрастирует с интересами больших стран других", — сказал он. Песков отметил, что не все страны могут обеспечить свою уверенность, но в мире достаточное количество государств, которые в первую очередь думают о своих собственных интересах.По его словам встречи, подобные той, что провели президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди вызывают "не только ревность, но и истеричные проявления и со стороны коллективного Запада, и со стороны киевского режима", поэтому "бессильные взрывы ярости, ревности, истерик вполне объяснимы".Песков подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Нью-Дели не направлено против третьих стран, оно стоит на поиске баланса интересов и взаимном уважении."Во-первых, мы никогда не ориентируемся против каких-то третьих стран, вот эта дружба основана именно на взаимном уважении, поисках баланса интересов, готовности учитывать озабоченности друг друга", — пояснил пресс-секретарь. Он указал, что отношения Путина и Моди "теплые не первый год", и строятся на крепких конструктивных межгосударственных отношениях. Песков также раскрыл подробности неформального общения Путина и Моди в резиденции российского лидера в Ново-Огарево. По его словам, "традиционное российское гостеприимство", которое было продемонстрировано высоком гостю, получило высокую оценку со стороны индийских гостей.

https://1prime.ru/20240714/peskov-850087907.html

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россия, запад, дмитрий песков, изоляция россии