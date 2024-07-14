Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле прокомментировали идею Запада о полной изоляции России - 14.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240714/kreml-850089699.html
В Кремле прокомментировали идею Запада о полной изоляции России
В Кремле прокомментировали идею Запада о полной изоляции России - 14.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали идею Запада о полной изоляции России
По мнению Запада, все страны обязаны гарантировать России полную изоляцию, но эта линия контрастирует с интересами других больших государств, заявил в эфире... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T14:54+0300
2024-07-14T14:54+0300
политика
россия
запад
дмитрий песков
изоляция россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июл - ПРАЙМ. По мнению Запада, все страны обязаны гарантировать России полную изоляцию, но эта линия контрастирует с интересами других больших государств, заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Они считают, что все страны должны идти в унисон с линией Запада на то, чтобы гарантировать России полную изоляцию, полное забвение в международных делах, но очевидно, что такая линия контрастирует с интересами больших стран других", — сказал он. Песков отметил, что не все страны могут обеспечить свою уверенность, но в мире достаточное количество государств, которые в первую очередь думают о своих собственных интересах.По его словам встречи, подобные той, что провели президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди вызывают "не только ревность, но и истеричные проявления и со стороны коллективного Запада, и со стороны киевского режима", поэтому "бессильные взрывы ярости, ревности, истерик вполне объяснимы".Песков подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Нью-Дели не направлено против третьих стран, оно стоит на поиске баланса интересов и взаимном уважении."Во-первых, мы никогда не ориентируемся против каких-то третьих стран, вот эта дружба основана именно на взаимном уважении, поисках баланса интересов, готовности учитывать озабоченности друг друга", — пояснил пресс-секретарь. Он указал, что отношения Путина и Моди "теплые не первый год", и строятся на крепких конструктивных межгосударственных отношениях. Песков также раскрыл подробности неформального общения Путина и Моди в резиденции российского лидера в Ново-Огарево. По его словам, "традиционное российское гостеприимство", которое было продемонстрировано высоком гостю, получило высокую оценку со стороны индийских гостей.
https://1prime.ru/20240714/peskov-850087907.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_777a4feb5f038e79ba49dd9fdb2a0701.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, запад, дмитрий песков, изоляция россии
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Дмитрий Песков, изоляция России
14:54 14.07.2024
 
В Кремле прокомментировали идею Запада о полной изоляции России

Песков: Запад считает, что все страны должны гарантировать РФ полную изоляцию

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июл - ПРАЙМ. По мнению Запада, все страны обязаны гарантировать России полную изоляцию, но эта линия контрастирует с интересами других больших государств, заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они считают, что все страны должны идти в унисон с линией Запада на то, чтобы гарантировать России полную изоляцию, полное забвение в международных делах, но очевидно, что такая линия контрастирует с интересами больших стран других", — сказал он.
Песков отметил, что не все страны могут обеспечить свою уверенность, но в мире достаточное количество государств, которые в первую очередь думают о своих собственных интересах.
По его словам встречи, подобные той, что провели президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди вызывают "не только ревность, но и истеричные проявления и со стороны коллективного Запада, и со стороны киевского режима", поэтому "бессильные взрывы ярости, ревности, истерик вполне объяснимы".
Песков подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Нью-Дели не направлено против третьих стран, оно стоит на поиске баланса интересов и взаимном уважении.
"Во-первых, мы никогда не ориентируемся против каких-то третьих стран, вот эта дружба основана именно на взаимном уважении, поисках баланса интересов, готовности учитывать озабоченности друг друга", — пояснил пресс-секретарь. Он указал, что отношения Путина и Моди "теплые не первый год", и строятся на крепких конструктивных межгосударственных отношениях.
Песков также раскрыл подробности неформального общения Путина и Моди в резиденции российского лидера в Ново-Огарево. По его словам, "традиционное российское гостеприимство", которое было продемонстрировано высоком гостю, получило высокую оценку со стороны индийских гостей.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
Песков: точки соприкосновения с США все еще возможно находить
12:08
 
ПолитикаРОССИЯЗАПАДДмитрий Песковизоляция России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала