https://1prime.ru/20240714/mask-850083927.html
Илон Маск рассказал о попытках покушения на его жизнь
Илон Маск рассказал о попытках покушения на его жизнь - 14.07.2024, ПРАЙМ
Илон Маск рассказал о попытках покушения на его жизнь
За последние восемь месяцев меня пытались убить дважды, написал в соцсети Х американский предприниматель Илон Маск, комментируя стрельбу на митинге Дональда... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T07:41+0300
2024-07-14T07:41+0300
2024-07-14T07:42+0300
происшествия
илон маск
стрельба
заявление
https://cdnn.1prime.ru/img/84303/39/843033957_0:240:4608:2832_1920x0_80_0_0_f91ff99c3ebd58791de6b3007055c564.jpg
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. За последние восемь месяцев меня пытались убить дважды, написал в соцсети Х американский предприниматель Илон Маск, комментируя стрельбу на митинге Дональда Трампа. Отметив, что "впереди опасные времена", Маск написал: "За последние восемь месяцев два человека (отдельные случаи) уже пытались убить меня". При этом миллиардер сообщил, что оба покушавшихся на его жизнь "были арестованы с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе"
https://1prime.ru/20240712/mask-850055128.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84303/39/843033957_256:0:4352:3072_1920x0_80_0_0_c572b6915dfcf9337f8e986da47804d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, стрельба, заявление
Происшествия, Илон Маск, стрельба, заявление
Илон Маск рассказал о попытках покушения на его жизнь
Илон Маск: за последние восемь месяцев меня пытались убить дважды
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. За последние восемь месяцев меня пытались убить дважды, написал в соцсети Х американский предприниматель Илон Маск, комментируя стрельбу на митинге Дональда Трампа.
Отметив, что "впереди опасные времена", Маск написал: "За последние восемь месяцев два человека (отдельные случаи) уже пытались убить меня".
ЕС пригрозил крупным штрафом компании Маска из-за проблем с прозрачностью
При этом миллиардер сообщил, что оба покушавшихся на его жизнь "были арестованы с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе"