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Илон Маск рассказал о попытках покушения на его жизнь

Илон Маск рассказал о попытках покушения на его жизнь - 14.07.2024, ПРАЙМ

Илон Маск рассказал о попытках покушения на его жизнь

За последние восемь месяцев меня пытались убить дважды, написал в соцсети Х американский предприниматель Илон Маск, комментируя стрельбу на митинге Дональда... | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T07:41+0300

2024-07-14T07:41+0300

2024-07-14T07:42+0300

происшествия

илон маск

стрельба

заявление

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. За последние восемь месяцев меня пытались убить дважды, написал в соцсети Х американский предприниматель Илон Маск, комментируя стрельбу на митинге Дональда Трампа. Отметив, что "впереди опасные времена", Маск написал: "За последние восемь месяцев два человека (отдельные случаи) уже пытались убить меня". При этом миллиардер сообщил, что оба покушавшихся на его жизнь "были арестованы с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе"

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илон маск, стрельба, заявление