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Илон Маск рассказал о попытках покушения на его жизнь - 14.07.2024, ПРАЙМ
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Илон Маск рассказал о попытках покушения на его жизнь
Илон Маск рассказал о попытках покушения на его жизнь - 14.07.2024, ПРАЙМ
Илон Маск рассказал о попытках покушения на его жизнь
За последние восемь месяцев меня пытались убить дважды, написал в соцсети Х американский предприниматель Илон Маск, комментируя стрельбу на митинге Дональда... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T07:41+0300
2024-07-14T07:42+0300
происшествия
илон маск
стрельба
заявление
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. За последние восемь месяцев меня пытались убить дважды, написал в соцсети Х американский предприниматель Илон Маск, комментируя стрельбу на митинге Дональда Трампа. Отметив, что "впереди опасные времена", Маск написал: "За последние восемь месяцев два человека (отдельные случаи) уже пытались убить меня". При этом миллиардер сообщил, что оба покушавшихся на его жизнь "были арестованы с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе"
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илон маск, стрельба, заявление
Происшествия, Илон Маск, стрельба, заявление
07:41 14.07.2024 (обновлено: 07:42 14.07.2024)
 
Илон Маск рассказал о попытках покушения на его жизнь

Илон Маск: за последние восемь месяцев меня пытались убить дважды

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. За последние восемь месяцев меня пытались убить дважды, написал в соцсети Х американский предприниматель Илон Маск, комментируя стрельбу на митинге Дональда Трампа.
Отметив, что "впереди опасные времена", Маск написал: "За последние восемь месяцев два человека (отдельные случаи) уже пытались убить меня".
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
ЕС пригрозил крупным штрафом компании Маска из-за проблем с прозрачностью
12 июля, 14:21
При этом миллиардер сообщил, что оба покушавшихся на его жизнь "были арестованы с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе"
 
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