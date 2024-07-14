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Маск захотел уволить главу Секретной службы США
Маск захотел уволить главу Секретной службы США - 14.07.2024, ПРАЙМ
Маск захотел уволить главу Секретной службы США
Миллиардер Илон Маск призвал к отставке главы Секретной службы США в связи с попыткой покушения на Дональда Трампа в ходе его выступления на митинге в... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T09:30+0300
2024-07-14T09:30+0300
2024-07-14T09:30+0300
происшествия
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Миллиардер Илон Маск призвал к отставке главы Секретной службы США в связи с попыткой покушения на Дональда Трампа в ходе его выступления на митинге в Пенсильвании.На своей странице в соцсети Х предприниматель написал: "Глава Секретной службы и начальник этого подразделения (отвечавшего за обеспечение безопасности на митинге – прим. ред.) должны уйти в отставку". Стрельба началась во время выступления Трампа на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, за два дня до открытия общенационального съезда Республиканской партии США в Милуоки (штат Висконсин), где, как ожидалось, Трампа должны были официально объявить кандидатом в президенты на намеченных на ноябрь выборах.Позже Трамп рассказал, что получил ранение уха, из-за чего потерял много крови. По сообщению Секретной службы США, подозреваемый, открывший огонь по сцене, был ликвидирован. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили тяжелые ранения.
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дональд трамп, илон маск, спецслужбы
Происшествия, Дональд Трамп, Илон Маск, спецслужбы
Маск захотел уволить главу Секретной службы США
Маск призвал к отставке главы Секретной службы США после покушения на Трампа
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Миллиардер Илон Маск призвал к отставке главы Секретной службы США в связи с попыткой покушения на Дональда Трампа в ходе его выступления на митинге в Пенсильвании.
На своей странице в соцсети Х предприниматель написал: "Глава Секретной службы и начальник этого подразделения (отвечавшего за обеспечение безопасности на митинге – прим. ред.) должны уйти в отставку".
Стрельба началась во время выступления Трампа на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, за два дня до открытия общенационального съезда Республиканской партии США в Милуоки (штат Висконсин), где, как ожидалось, Трампа должны были официально объявить кандидатом в президенты на намеченных на ноябрь выборах.
Илон Маск рассказал о попытках покушения на его жизнь
Позже Трамп рассказал, что получил ранение уха, из-за чего потерял много крови. По сообщению Секретной службы США, подозреваемый, открывший огонь по сцене, был ликвидирован. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили тяжелые ранения.