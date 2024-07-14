https://1prime.ru/20240714/matvienko-850090424.html

Матвиенко назвала страны НАТО вассалами "вашингтонского обкома"

Матвиенко назвала страны НАТО вассалами "вашингтонского обкома" - 14.07.2024, ПРАЙМ

Матвиенко назвала страны НАТО вассалами "вашингтонского обкома"

Все страны-члены НАТО, являются вассалами "вашингтонского обкома" и у них нет права голоса, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T15:36+0300

2024-07-14T15:36+0300

2024-07-14T15:43+0300

политика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июл - ПРАЙМ. Все страны-члены НАТО, являются вассалами "вашингтонского обкома" и у них нет права голоса, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Все государства, которые туда (в НАТО — ред.) входят, они подневольные вассалы, которые следуют курсу вашингтонского обкома партии. Они не имеют собственного мнения, ни собственного слова", — сказала она журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1". Председатель Совфеда добавила, что в альянсе нетерпимы к иной точке зрения и привела в качестве примера ситуацию с нападками на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после его визита в Москву. "Просто удивительно, что они пытаются сопротивляться объективным историческим процессам. Невозможно! Позапугивают они еще год, два, три, десять, но это уже невозможно. И, вот, смотрите, что происходит с БРИКС, ШОС — страны просто стремятся включиться в нормальные интеграционные процессы. Этот процесс никому не остановить", — заявила она.Матвиенко подчеркнула, что Россия должна быть сильной экономически и иметь самую современную армию, чтобы вести диалог со странами Запада, чтобы "жестко вести с этими господами диалог и ставить их на место — что мы сейчас и делаем".По словам сенатора, США во главе коллективного Запада пытаются сохранить свою гегемонию через запугивание, страхи и направление оружия в горячие точки, а также цветные революции."Может ли хоть один здравомыслящий лидер страны сказать: "Я управляю миром"? Кроме вопросов о состоянии здоровья к такому лидеру — на самом деле, он сказал то, как он думает, как он считает и как американцы видят себя властителями мира", — заключила Матвиенко.

https://1prime.ru/20240713/orban-850079545.html

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нато, валентина матвиенко, сша