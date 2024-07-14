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Власти готовы "задавить" фермеров в угоду Западу, считают в Молдавии - 14.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Власти готовы "задавить" фермеров в угоду Западу, считают в Молдавии
Власти готовы "задавить" фермеров в угоду Западу, считают в Молдавии - 14.07.2024, ПРАЙМ
Власти готовы "задавить" фермеров в угоду Западу, считают в Молдавии
Власти Молдавии готовы "задавить" всю отрасль сельского хозяйства республики в угоду западным кураторам, освобождая украинское зерно от фитосанитарного... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T17:48+0300
2024-07-14T17:48+0300
экономика
молдавия
запад
молдавские фермеры
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КИШИНЕВ, 14 июл - ПРАЙМ. Власти Молдавии готовы "задавить" всю отрасль сельского хозяйства республики в угоду западным кураторам, освобождая украинское зерно от фитосанитарного контроля, заявил депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр Нестеровский. Парламентское большинство 11 июля приняло законопроект, который предусматривает освобождение от контроля Национального агентства по безопасности пищевых продуктов зерновых культур украинского происхождения, которые перевозятся транзитом по территории Молдавии. "Освобождение украинского зерна от фитосанитарного контроля является очередным примером, как иностранным компаниям предоставляются льготы, в то время как наши фермеры вынуждены терпеть убытки из-за европейских реформ. Отмена фитосанитарного контроля будет иметь серьезные последствия для сельского хозяйства Молдовы… И складывается единственный логичный вывод, что подобные действия ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) - это попытка "задавить" всю отрасль сельского хозяйства Молдовы в угоду западным кураторам", - написал в своем Telegram-канале Нестеровский, отметив, что все это происходит на фоне продолжающегося кризиса в сельском хозяйстве республики. Депутат подчеркнул, что отмена фитосанитарного контроля - это риск завоза в республику карантинных организмов и угроза нарушению карантинных норм. "Без тщательной проверки зерна существует высокая вероятность проникновения вредителей и болезней, которые могут нанести значительный ущерб нашим посевам и сельскохозяйственным культурам", - пояснил он. В прошлом году и в начале нынешнего года в Молдавии прошла серия протестов фермеров. Аграрии требовали от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса хозяйствам. Тогда переговоры с премьером Дорином Речаном и главой Минсельхоза Молдавии Владимиром Болей оказались безрезультатными, стороны не смогли прийти к какому-либо решению.
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молдавия
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молдавия, запад, молдавские фермеры
Экономика, МОЛДАВИЯ, ЗАПАД, молдавские фермеры
17:48 14.07.2024
 
Власти готовы "задавить" фермеров в угоду Западу, считают в Молдавии

Молдавская оппозиция: власти готовы "задавить" фермеров в угоду Западу

© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescuФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescu
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КИШИНЕВ, 14 июл - ПРАЙМ. Власти Молдавии готовы "задавить" всю отрасль сельского хозяйства республики в угоду западным кураторам, освобождая украинское зерно от фитосанитарного контроля, заявил депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр Нестеровский.
Парламентское большинство 11 июля приняло законопроект, который предусматривает освобождение от контроля Национального агентства по безопасности пищевых продуктов зерновых культур украинского происхождения, которые перевозятся транзитом по территории Молдавии.
"Освобождение украинского зерна от фитосанитарного контроля является очередным примером, как иностранным компаниям предоставляются льготы, в то время как наши фермеры вынуждены терпеть убытки из-за европейских реформ. Отмена фитосанитарного контроля будет иметь серьезные последствия для сельского хозяйства Молдовы… И складывается единственный логичный вывод, что подобные действия ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) - это попытка "задавить" всю отрасль сельского хозяйства Молдовы в угоду западным кураторам", - написал в своем Telegram-канале Нестеровский, отметив, что все это происходит на фоне продолжающегося кризиса в сельском хозяйстве республики.
Депутат подчеркнул, что отмена фитосанитарного контроля - это риск завоза в республику карантинных организмов и угроза нарушению карантинных норм.
"Без тщательной проверки зерна существует высокая вероятность проникновения вредителей и болезней, которые могут нанести значительный ущерб нашим посевам и сельскохозяйственным культурам", - пояснил он.
В прошлом году и в начале нынешнего года в Молдавии прошла серия протестов фермеров. Аграрии требовали от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса хозяйствам. Тогда переговоры с премьером Дорином Речаном и главой Минсельхоза Молдавии Владимиром Болей оказались безрезультатными, стороны не смогли прийти к какому-либо решению.
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ЭкономикаМОЛДАВИЯЗАПАДмолдавские фермеры
 
 
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