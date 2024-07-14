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Перед Крымским мостом скопилась очередь в сотни машин - 14.07.2024, ПРАЙМ
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Перед Крымским мостом скопилась очередь в сотни машин
Перед Крымским мостом скопилась очередь в сотни машин - 14.07.2024, ПРАЙМ
Перед Крымским мостом скопилась очередь в сотни машин
В очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани скопилось 600 автомобилей. Время ожидания составляет около двух часов, передает оперативный Telegram-канал о... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T08:54+0300
2024-07-14T09:00+0300
происшествия
крымский мост
очередь
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МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. В очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани скопилось 600 автомобилей. Время ожидания составляет около двух часов, передает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. В сообщении указывается: "В очереди со стороны Тамани находятся 600 транспортных средств. Время ожидания около двух часов". Данные приведены по состоянию на 8.00 мск. Перед Крымским мостом - преимущественное в дневное время - начали возникать большие автомобильные очереди с началом курортного сезона. В связи с этим власти усилили работу досмотровых комплексов для обеспечения безопасного проезда.
https://1prime.ru/20240706/most-849883360.html
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крымский мост, очередь
Происшествия, Крымский мост, очередь
08:54 14.07.2024 (обновлено: 09:00 14.07.2024)
 
Перед Крымским мостом скопилась очередь в сотни машин

В очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани скопилось 600 машин

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВиды Крымского моста
Виды Крымского моста - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. В очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани скопилось 600 автомобилей. Время ожидания составляет около двух часов, передает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
В сообщении указывается: "В очереди со стороны Тамани находятся 600 транспортных средств. Время ожидания около двух часов".
Данные приведены по состоянию на 8.00 мск.
%Мужчина на городской набережной в городе Керчь - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексов
6 июля, 21:26
Перед Крымским мостом - преимущественное в дневное время - начали возникать большие автомобильные очереди с началом курортного сезона. В связи с этим власти усилили работу досмотровых комплексов для обеспечения безопасного проезда.
 
ПроисшествияКрымский мосточередь
 
 
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