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В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров - 14.07.2024, ПРАЙМ
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
В Новороссийске ввели режим ЧС на фоне лесных пожаров. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T16:10+0300
2024-07-14T16:10+0300
2024-07-14T16:18+0300
происшествия
новороссийск
пожар
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КРАСНОДАР, 14 июл - ПРАЙМ. В Новороссийске ввели режим ЧС на фоне лесных пожаров. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.На территории города-героя введен режим ЧС в связи с возникновением ландшафтных пожаров", — написал он в Telegram-канале.В воскресенье в МЧС предупредили, что в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади в три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей.По данным краевого ГУ МЧС, речь шла о территории базы отдыха "Голубая волна". Позднее возгорание на ней было полностью потушено. При этом лес продолжил гореть на площади 10 гектаров. К месту возгорания направили вертолеты Ка-32 и Ми-8.Ранее Кравченко уточнял, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик". Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха "Фрегат". В настоящее время порядка 500 человек и 30 автомобилей эвакуированы. Угрозы жизни людей нет.
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новороссийск, пожар, режим чс
Происшествия, НОВОРОССИЙСК, пожар, режим ЧС
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Мэр Новороссийска Кравченко: в городе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
КРАСНОДАР, 14 июл - ПРАЙМ. В Новороссийске ввели режим ЧС на фоне лесных пожаров. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
На территории города-героя введен режим ЧС в связи с возникновением ландшафтных пожаров", — написал он в Telegram-канале.
В воскресенье в МЧС предупредили, что в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади в три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей.
По данным краевого ГУ МЧС, речь шла о территории базы отдыха "Голубая волна". Позднее возгорание на ней было полностью потушено. При этом лес продолжил гореть на площади 10 гектаров. К месту возгорания направили вертолеты Ка-32 и Ми-8.
Ранее Кравченко уточнял, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик". Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха "Фрегат". В настоящее время порядка 500 человек и 30 автомобилей эвакуированы. Угрозы жизни людей нет.
Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 20 гектаров