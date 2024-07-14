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Бразилия удвоила закупки нефтепродуктов из России

Бразилия удвоила закупки нефтепродуктов из России - 14.07.2024, ПРАЙМ

Бразилия удвоила закупки нефтепродуктов из России

Бразилия в июне нарастила импорт нефтепродуктов из России почти вдвое в годовом выражении - до 1,06 миллиона тонн на 683,5 миллиона долларов, подсчитало РИА... | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T07:45+0300

2024-07-14T07:45+0300

2024-07-14T07:46+0300

экономика

бразилия

нефтепродукты

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Бразилия в июне нарастила импорт нефтепродуктов из России почти вдвое в годовом выражении - до 1,06 миллиона тонн на 683,5 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, в июне Россия поставила в Бразилию 1,06 миллиона тонн нефтепродуктов, что в 1,7 раза больше прошлогодних объемов. Одновременно увеличилась и стоимость поставок - в 1,9 раза, до 683,5 миллиона долларов. В результате страна осталась основным поставщиком нефтепродуктов в Бразилию. Главным образом туда экспортировался дизель (582 миллиона долларов) и моторный бензин (101 миллион долларов). Вторым крупнейшим экспортером нефтепродуктов в Бразилию остаются США с 246,8 миллиона долларов. На третье место поднялась Индия, нарастившая поставки за год в 2,6 раза, а за месяц в 27 раз - до 146,7 миллиона долларов. Четвертым стал Оман, который год назад нефтепродукты в Бразилию вовсе не поставлял, а в прошлом месяце продал их сразу на 71 миллион долларов. Пятерку лидеров замыкает Испания с 42,8 миллиона долларов, при этом еще месяц назад страна была третьей с поставками на 91,3 миллиона долларов.

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бразилия, нефтепродукты, россия