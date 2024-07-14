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Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 32 гектаров
Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 32 гектаров - 14.07.2024, ПРАЙМ
Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 32 гектаров
Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском выросла до 32 гектаров. Об этом сообщили в МЧС России. | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T18:07+0300
2024-07-14T18:07+0300
2024-07-14T18:07+0300
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КРАСНОДАР, 14 июл - ПРАЙМ. Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском выросла до 32 гектаров. Об этом сообщили в МЧС России. В воскресенье ведомство информировало о возгорании лесного массива и травы в районе Дюрсо на площади в три гектара. Огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позднее пламя там было полностью потушено. Однако лес продолжил гореть на десяти гектарах, а затем огонь распространился на площади 28 гектаров. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик" и перекинулось в сторону базы отдыха "Фрегат". В Новороссийске введён режим ЧС. "МЧС России: площадь пожара в Краснодарском крае увеличилась до 32 гектаров", - сказано в сообщении ведомства. Агентству РИА Новости уточнили в краевом ГУМЧС, что всего было эвакуировано 500 человек. Кравченко также отметил, что подготовлены автобусы для эвакуации еще 200 человек с прилегающих баз отдыха.Представитель департамента лесного хозяйства ЮФО рассказал РИА Новости, что в тушении пожара участвуют 222 человека и 48 единиц техники.По его словам, продолжает прибывать дополнительная техника, вертолет Ка-32 произвел уже несколько сбросов воды.Он также добавил, что тушение огня осложняет отсутствие подъезда техники и труднодоступность места тушения из-за сложных горных условий рельефа.
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новороссийск, пожар, мчс россии
Происшествия, НОВОРОССИЙСК, пожар, МЧС России
Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 32 гектаров
Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском выросла до 32 га
КРАСНОДАР, 14 июл - ПРАЙМ. Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском выросла до 32 гектаров. Об этом сообщили в МЧС России.
В воскресенье ведомство информировало о возгорании лесного массива и травы в районе Дюрсо на площади в три гектара. Огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позднее пламя там было полностью потушено. Однако лес продолжил гореть на десяти гектарах, а затем огонь распространился на площади 28 гектаров. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик" и перекинулось в сторону базы отдыха "Фрегат". В Новороссийске введён режим ЧС.
"МЧС России: площадь пожара в Краснодарском крае увеличилась до 32 гектаров", - сказано в сообщении ведомства.
Агентству РИА Новости уточнили в краевом ГУМЧС, что всего было эвакуировано 500 человек. Кравченко также отметил, что подготовлены автобусы для эвакуации еще 200 человек с прилегающих баз отдыха.
Представитель департамента лесного хозяйства ЮФО рассказал РИА Новости, что в тушении пожара участвуют 222 человека и 48 единиц техники.
По его словам, продолжает прибывать дополнительная техника, вертолет Ка-32 произвел уже несколько сбросов воды.
Он также добавил, что тушение огня осложняет отсутствие подъезда техники и труднодоступность места тушения из-за сложных горных условий рельефа.
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров