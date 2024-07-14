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Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на три базы отдыха - 14.07.2024, ПРАЙМ
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Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на три базы отдыха
Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на три базы отдыха - 14.07.2024, ПРАЙМ
Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на три базы отдыха
Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда люди были эвакуированы заблаговременно, сообщили в оперштабе... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T20:42+0300
2024-07-14T20:42+0300
происшествия
новороссийск
пожар
мчс россии
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КРАСНОДАР, 14 июл - ПРАЙМ. Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда люди были эвакуированы заблаговременно, сообщили в оперштабе Краснодарского края и предупредили о возможной эвакуации населения хутора Дюрсо. По данным МЧС России, на территории базы "Романтик" огнем охвачены 11 строений .В воскресенье в МЧС РФ проинформировали о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади в три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", но позднее был там полностью потушен. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 51 гектар. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик" и распространилось в сторону базы отдыха "Фрегат". В Новороссийске ввели режим ЧС. "В Краснодарском крае из-за сильного ветра и быстрого распространения пожара огонь перешел на территорию трех баз отдыха "Романтик", "Моряк" и "Строитель". Отдыхающие заранее эвакуированы, всего 176 человек, из них 48 детей. На территории базы "Романтик" огнем охвачены 11 строений", — сказано в сообщении МЧС России.Оперштаб предупредил о наличии угрозы дальнейшего распространения огня, который движется в сторону хутора Дюрсо. "Если не удастся локализовать пламя, не исключена эвакуация населения", — говорится в сообщении оперштаба.Как уточнили агентству РИА Новости в краевом ГУМЧС, всего было эвакуировано 500 человек. Кравченко также отметил, что подготовлены автобусы для эвакуации ещё 200 человек с прилегающих баз отдыха. По данным МЧС РФ, вертолеты уже сбросили 75 тонн воды во время тушения пожара, на месте работают более 250 специалистов и 76 единиц техники.
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новороссийск, пожар, мчс россии
Происшествия, НОВОРОССИЙСК, пожар, МЧС России
20:42 14.07.2024
 
Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на три базы отдыха

Оперштаб: огонь движется в сторону хутора Дюрсо, возможна эвакуация жителей

© РИА Новости . Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкНовороссийск
Новороссийск - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
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КРАСНОДАР, 14 июл - ПРАЙМ. Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда люди были эвакуированы заблаговременно, сообщили в оперштабе Краснодарского края и предупредили о возможной эвакуации населения хутора Дюрсо. По данным МЧС России, на территории базы "Романтик" огнем охвачены 11 строений .
В воскресенье в МЧС РФ проинформировали о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади в три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", но позднее был там полностью потушен. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 51 гектар. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик" и распространилось в сторону базы отдыха "Фрегат". В Новороссийске ввели режим ЧС.
"В Краснодарском крае из-за сильного ветра и быстрого распространения пожара огонь перешел на территорию трех баз отдыха "Романтик", "Моряк" и "Строитель". Отдыхающие заранее эвакуированы, всего 176 человек, из них 48 детей. На территории базы "Романтик" огнем охвачены 11 строений", — сказано в сообщении МЧС России.
Оперштаб предупредил о наличии угрозы дальнейшего распространения огня, который движется в сторону хутора Дюрсо.
"Если не удастся локализовать пламя, не исключена эвакуация населения", — говорится в сообщении оперштаба.
Как уточнили агентству РИА Новости в краевом ГУМЧС, всего было эвакуировано 500 человек. Кравченко также отметил, что подготовлены автобусы для эвакуации ещё 200 человек с прилегающих баз отдыха. По данным МЧС РФ, вертолеты уже сбросили 75 тонн воды во время тушения пожара, на месте работают более 250 специалистов и 76 единиц техники.
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ПроисшествияНОВОРОССИЙСКпожарМЧС России
 
 
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