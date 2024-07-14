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СМИ узнали, какое оружие использовал подозреваемый в покушении на Трампа

СМИ узнали, какое оружие использовал подозреваемый в покушении на Трампа - 14.07.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали, какое оружие использовал подозреваемый в покушении на Трампа

Подозреваемый в покушении на бывшего главу Белого дома США Дональда Трампа был вооружен винтовкой типа AR-15. Об этом сообщило издание Washington Post со... | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T14:44+0300

2024-07-14T14:44+0300

2024-07-14T14:44+0300

происшествия

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МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. Подозреваемый в покушении на бывшего главу Белого дома США Дональда Трампа был вооружен винтовкой типа AR-15. Об этом сообщило издание Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Подозреваемый стрелок использовал при нападении полуавтоматическую винтовку типа AR-15", — сказано в публикации. Ранее агентство Associated Press сообщало, что правоохранители обнаружили винтовку типа AR на месте стрельбы в Пенсильвании. Трамп в субботу прервал свое публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как экс-президента США под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позднее Трамп сказал, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который произвел несколько выстрелов в сторону сцены. В ходе стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Нынешний глава Белого дома Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, но пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позднее ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным бюро, американские власти не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемым является 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://1prime.ru/20240714/tramp-850088759.html

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сша, дональд трамп, выборы в сша