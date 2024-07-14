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"Нужно срочно убрать". СМИ узнали о панике в рядах ВСУ из-за ситуации в США
"Нужно срочно убрать". СМИ узнали о панике в рядах ВСУ из-за ситуации в США - 14.07.2024, ПРАЙМ
"Нужно срочно убрать". СМИ узнали о панике в рядах ВСУ из-за ситуации в США
Военнослужащие ВСУ опасаются, что проигрыш нынешнего главы Белого дома Джо Байдена на президентских выборах в США ноябре лишит их американской военной помощи... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T23:12+0300
2024-07-14T23:12+0300
2024-07-14T23:12+0300
политика
всу
джо байден
выборы в сша
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Военнослужащие ВСУ опасаются, что проигрыш нынешнего главы Белого дома Джо Байдена на президентских выборах в США ноябре лишит их американской военной помощи. Об этом пишет The New York Post."Я считаю, что Байдена нужно срочно убрать. Любой разумный демократ будет лучше", — процитировало издание слова украинского военного.В публикации также говорится, что украинские военнослужащие считают, что наилучшим поступком Байдена для Украины будет выход из президентской гонки, в особенности после того, как он назвал президента России Владимира Путина президентом Украины на прошедшем в Вашингтоне с 9 по 11 июля саммите НАТО.Ранее Байден в ходе первых дебатов с бывшим президентом страны Дональдом Трампом выразил уверенность, что климатические изменения являются единственной угрозой существованию человечества и грубо обвинил своего оппонента в бездействии по этому вопросу.Американские СМИ считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах. Они состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.Сейчас политики и журналисты считают, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.При этом в штабе Байдена заявляют, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.Вторые дебаты Байдена и Трампа намечены на 10 сентября. Выборы президента США планируется провести 5 ноября 2024 года.
https://1prime.ru/20240707/vsu-849890960.html
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всу, джо байден, выборы в сша
Политика, ВСУ, Джо Байден, выборы в США
"Нужно срочно убрать". СМИ узнали о панике в рядах ВСУ из-за ситуации в США
NYP: ВСУ боятся лишиться помощи США из-за возможного провала Байдена на выборах
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ
. Военнослужащие ВСУ опасаются, что проигрыш нынешнего главы Белого дома Джо Байдена на президентских выборах в США ноябре лишит их американской военной помощи. Об этом пишет The New York Post
.
"Я считаю, что Байдена нужно срочно убрать. Любой разумный демократ будет лучше", — процитировало издание слова украинского военного.
В публикации также говорится, что украинские военнослужащие считают, что наилучшим поступком Байдена для Украины будет выход из президентской гонки, в особенности после того, как он назвал президента России Владимира Путина президентом Украины на прошедшем в Вашингтоне с 9 по 11 июля саммите НАТО.
Ранее Байден в ходе первых дебатов с бывшим президентом страны Дональдом Трампом выразил уверенность, что климатические изменения являются единственной угрозой существованию человечества и грубо обвинил своего оппонента в бездействии по этому вопросу.
Американские СМИ считают, что Байден неудачно выступил на первых дебатах. Они состоялись в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по окончании мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга помогла ему спуститься с лестницы.
Сейчас политики и журналисты считают, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.
При этом в штабе Байдена заявляют, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа намечены на 10 сентября. Выборы президента США планируется провести 5 ноября 2024 года.
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