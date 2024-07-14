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Главный паразит в телефоне: отключи его прямо сейчас
Главный паразит в телефоне: отключи его прямо сейчас - 14.07.2024, ПРАЙМ
Главный паразит в телефоне: отключи его прямо сейчас
Владельцев смартфонов может ожидать неприятный "сюрприз" в виде вирусов и зловредного программного обеспечения. Проникают в гаджет такие паразиты при переходе... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T04:04+0300
2024-07-14T04:04+0300
2024-07-14T04:04+0300
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Владельцев смартфонов может ожидать неприятный "сюрприз" в виде вирусов и зловредного программного обеспечения. Проникают в гаджет такие паразиты при переходе по сомнительной ссылке или загрузке приложений из подозрительного источника. Об этом агентству “Прайм” рассказал Валерий Степанов, руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция.Самыми распространенные на сегодня вирусы – зловреды Adware. Это программы, с помощью которых происходит сбор маркетинговой информации, они в фоновом режиме показывают рекламу и перенаправляют на вредоносные сайты.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНе менее опасны и вредоносные программы Spyware, которые без согласия пользователя постоянно отслеживают ваши действия и геолокацию.Довольно часто встречаются вирусы-трояны, которые крадут личные данные и отправляют платные SMS с вашего номера.Для того, чтобы попытаться найти приложение, которое не санкционированно за вами следит или в фоновом режиме собирает ваши данные, можно в списке приложений отсортировать их по частоте использования и оценить активность в потреблении трафика и расхода батареи. Если она слишком высока, есть вероятность, что это зловредное ПО. Дополнительно нужно оценить, какие приложения имеют доступ к контактам и геолокации. Если это не нужно для работы, возможно, речь идет о шпионаже.Для защиты от угроз важно соблюдать правила цифровой гигиены, отмечает эксперт. Не переходите по сомнительным ссылкам, не загружайте данные/приложения из непроверенных источников и никому не сообщайте свои персональные данные, заключил Степанов.
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смартфоны, вирусы, смс, эксперт, эксклюзив
смартфоны, вирусы, СМС, Эксперт, Эксклюзив
Главный паразит в телефоне: отключи его прямо сейчас
Эксперт Степанов: самые распространенные вирусы в смартфоне – Adware и Spyware
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Владельцев смартфонов может ожидать неприятный "сюрприз" в виде вирусов и зловредного программного обеспечения. Проникают в гаджет такие паразиты при переходе по сомнительной ссылке или загрузке приложений из подозрительного источника. Об этом агентству “Прайм” рассказал Валерий Степанов, руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция.
Самыми распространенные на сегодня вирусы – зловреды Adware. Это программы, с помощью которых происходит сбор маркетинговой информации, они в фоновом режиме показывают рекламу и перенаправляют на вредоносные сайты.
Не менее опасны и вредоносные программы Spyware, которые без согласия пользователя постоянно отслеживают ваши действия и геолокацию.
Довольно часто встречаются вирусы-трояны, которые крадут личные данные и отправляют платные SMS с вашего номера.
Для того, чтобы попытаться найти приложение, которое не санкционированно за вами следит или в фоновом режиме собирает ваши данные, можно в списке приложений отсортировать их по частоте использования и оценить активность в потреблении трафика и расхода батареи. Если она слишком высока, есть вероятность, что это зловредное ПО. Дополнительно нужно оценить, какие приложения имеют доступ к контактам и геолокации. Если это не нужно для работы, возможно, речь идет о шпионаже.
Для защиты от угроз важно соблюдать правила цифровой гигиены, отмечает эксперт. Не переходите по сомнительным ссылкам, не загружайте данные/приложения из непроверенных источников и никому не сообщайте свои персональные данные, заключил Степанов.
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