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В Кремле оценили предпосылки для переговоров по Украине
В Кремле оценили предпосылки для переговоров по Украине - 14.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле оценили предпосылки для переговоров по Украине
Никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным,... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T12:20+0300
2024-07-14T12:20+0300
2024-07-14T12:23+0300
политика
дмитрий песков
украина
переговоры
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, ведущим программы "Москва. Кремль. Путин". Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста."Никаких предпосылок для переговоров пока нет, - заявил представитель главы государства. - Нам надо работать и достигать целей, поставленных нашим президентом".
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дмитрий песков, украина, переговоры
Политика, Дмитрий Песков, УКРАИНА, переговоры
В Кремле оценили предпосылки для переговоров по Украине
Песков: никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, ведущим программы "Москва. Кремль. Путин". Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
"Никаких предпосылок для переговоров пока нет, - заявил представитель главы государства. - Нам надо работать и достигать целей, поставленных нашим президентом".
Турция ведет переговоры с РФ и Украиной по возобновлению "зерновой сделки"