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В Кремле оценили предпосылки для переговоров по Украине - 14.07.2024, ПРАЙМ
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В Кремле оценили предпосылки для переговоров по Украине
В Кремле оценили предпосылки для переговоров по Украине - 14.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле оценили предпосылки для переговоров по Украине
Никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным,... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T12:20+0300
2024-07-14T12:23+0300
политика
дмитрий песков
украина
переговоры
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, ведущим программы "Москва. Кремль. Путин". Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста."Никаких предпосылок для переговоров пока нет, - заявил представитель главы государства. - Нам надо работать и достигать целей, поставленных нашим президентом".
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дмитрий песков, украина, переговоры
Политика, Дмитрий Песков, УКРАИНА, переговоры
12:20 14.07.2024 (обновлено: 12:23 14.07.2024)
 
В Кремле оценили предпосылки для переговоров по Украине

Песков: никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, ведущим программы "Москва. Кремль. Путин". Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
"Никаких предпосылок для переговоров пока нет, - заявил представитель главы государства. - Нам надо работать и достигать целей, поставленных нашим президентом".
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12 июля, 21:05
 
ПолитикаДмитрий ПесковУКРАИНАпереговоры
 
 
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