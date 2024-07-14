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В Кремле оценили предпосылки для переговоров по Украине

В Кремле оценили предпосылки для переговоров по Украине - 14.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле оценили предпосылки для переговоров по Украине

Никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным,... | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T12:20+0300

2024-07-14T12:20+0300

2024-07-14T12:23+0300

политика

дмитрий песков

украина

переговоры

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, ведущим программы "Москва. Кремль. Путин". Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста."Никаких предпосылок для переговоров пока нет, - заявил представитель главы государства. - Нам надо работать и достигать целей, поставленных нашим президентом".

https://1prime.ru/20240712/zerno-850070356.html

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дмитрий песков, украина, переговоры