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Песков: точки соприкосновения с США все еще возможно находить

Песков: точки соприкосновения с США все еще возможно находить - 14.07.2024, ПРАЙМ

Песков: точки соприкосновения с США все еще возможно находить

Точки соприкосновения с Соединенными Штатами все еще возможно находить. Сегодня работают главным образом военные и военные дипломаты, заявил пресс-секретарь... | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T12:08+0300

2024-07-14T12:08+0300

2024-07-14T12:14+0300

политика

дмитрий песков

россия

сша

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Точки соприкосновения с Соединенными Штатами все еще возможно находить. Сегодня работают главным образом военные и военные дипломаты, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, ведущего программы "Москва. Кремль. Путин". Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.Отвечая на вопрос, возможно ли сегодня находить точки соприкосновения с Соединенными Штатами, пресс-секретарь президента РФ заявил: "Конечно же, возможно". После чего Песков пояснил: "Если бы это было невозможно, такая профессия, как дипломатия, давно бы умерла за ненадобностью"."Сейчас в основном работают военные и военные дипломаты", - отметил представитель президента.

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дмитрий песков, россия, сша