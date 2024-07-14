https://1prime.ru/20240714/peskov-850087907.html
Песков: точки соприкосновения с США все еще возможно находить
Песков: точки соприкосновения с США все еще возможно находить - 14.07.2024, ПРАЙМ
Песков: точки соприкосновения с США все еще возможно находить
Точки соприкосновения с Соединенными Штатами все еще возможно находить. Сегодня работают главным образом военные и военные дипломаты, заявил пресс-секретарь... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T12:08+0300
2024-07-14T12:08+0300
2024-07-14T12:14+0300
политика
дмитрий песков
россия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849938555_0:0:2805:1578_1920x0_80_0_0_72237b8f4ee7c425988afeff834ca669.jpg
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Точки соприкосновения с Соединенными Штатами все еще возможно находить. Сегодня работают главным образом военные и военные дипломаты, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, ведущего программы "Москва. Кремль. Путин". Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.Отвечая на вопрос, возможно ли сегодня находить точки соприкосновения с Соединенными Штатами, пресс-секретарь президента РФ заявил: "Конечно же, возможно". После чего Песков пояснил: "Если бы это было невозможно, такая профессия, как дипломатия, давно бы умерла за ненадобностью"."Сейчас в основном работают военные и военные дипломаты", - отметил представитель президента.
https://1prime.ru/20240713/bayden-850072792.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849938555_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f42a8368e00c719fad10b20df2e8e0c7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, сша
Политика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, США
Песков: точки соприкосновения с США все еще возможно находить
Песков: точки соприкосновения с США все еще возможно находить
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Точки соприкосновения с Соединенными Штатами все еще возможно находить. Сегодня работают главным образом военные и военные дипломаты, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, ведущего программы "Москва. Кремль. Путин". Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Отвечая на вопрос, возможно ли сегодня находить точки соприкосновения с Соединенными Штатами, пресс-секретарь президента РФ заявил: "Конечно же, возможно".
После чего Песков пояснил: "Если бы это было невозможно, такая профессия, как дипломатия, давно бы умерла за ненадобностью".
"Переворот против президента". В США обвинили демократов в заговоре
"Сейчас в основном работают военные и военные дипломаты", - отметил представитель президента.