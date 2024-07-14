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Песков: точки соприкосновения с США все еще возможно находить - 14.07.2024, ПРАЙМ
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Песков: точки соприкосновения с США все еще возможно находить
Песков: точки соприкосновения с США все еще возможно находить - 14.07.2024, ПРАЙМ
Песков: точки соприкосновения с США все еще возможно находить
Точки соприкосновения с Соединенными Штатами все еще возможно находить. Сегодня работают главным образом военные и военные дипломаты, заявил пресс-секретарь... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T12:08+0300
2024-07-14T12:14+0300
политика
дмитрий песков
россия
сша
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Точки соприкосновения с Соединенными Штатами все еще возможно находить. Сегодня работают главным образом военные и военные дипломаты, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, ведущего программы "Москва. Кремль. Путин". Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.Отвечая на вопрос, возможно ли сегодня находить точки соприкосновения с Соединенными Штатами, пресс-секретарь президента РФ заявил: "Конечно же, возможно". После чего Песков пояснил: "Если бы это было невозможно, такая профессия, как дипломатия, давно бы умерла за ненадобностью"."Сейчас в основном работают военные и военные дипломаты", - отметил представитель президента.
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дмитрий песков, россия, сша
Политика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, США
12:08 14.07.2024 (обновлено: 12:14 14.07.2024)
 
Песков: точки соприкосновения с США все еще возможно находить

Песков: точки соприкосновения с США все еще возможно находить

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Точки соприкосновения с Соединенными Штатами все еще возможно находить. Сегодня работают главным образом военные и военные дипломаты, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, ведущего программы "Москва. Кремль. Путин". Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Отвечая на вопрос, возможно ли сегодня находить точки соприкосновения с Соединенными Штатами, пресс-секретарь президента РФ заявил: "Конечно же, возможно".
После чего Песков пояснил: "Если бы это было невозможно, такая профессия, как дипломатия, давно бы умерла за ненадобностью".
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ПолитикаДмитрий ПесковРОССИЯСША
 
 
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